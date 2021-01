Hausse des cas de covid : le collège de la Bucaille lance des dépistages massifs à Cherbourg

En dépit des mesures sanitaires prises depuis quelques jours, après la détection de premiers cas de covid parmi les élèves, le collège de la Bucaille à Cherbourg fait face à une hausse du nombre de cas et s'en remet à un dépistage massif.

Les gestes barrière ne suffisent plus aujourd'hui à garantir l'absence de contamination au covid-19. Dans un établissement scolaire, le risque 0 en la matière est impossible. Nouvelle preuve en cette fin de semaine à Cherbourg-en-Cotentin ou malgré l'isolement récent d'élèves testés positifs au virus et le renvoi à la maison d'élèves considérés comme cas contact, la maladie gagne du terrain au sein du collège la Bucaille.

Dans un courrier adressé ce jeudi aux parents d'élèves de l'établissement, le principal indique que l'on compte désormais 17 cas positifs dont 4 professeurs dans le collège où deux classes ont été fermées.

Tests vendredi pour les enseignants, lundi pour les élèves

Face à cette hausse de l'incidence du virus, la décision a été prise de permettre à tous les personnels volontaires de l'établissement de se faire tester ce vendredi. Un autre dépistage suivra dès lundi cette fois, à destination des élèves pour lesquels les parents auront manifesté leur souhait de voir leurs enfants testés.

Dans son courrier, le chef d'établissement indique que "la direction académique des services de l'Education Nationale mettra en place cette opération de dépistage, en lien avec l’ARS, avec un test antigénique pour tous les élèves volontaires de l'établissement". Les résultats seront connus et transmis aux enfants dans les 30 minutes suivant le test qui devrait être pratiqué dans un centre extérieur au collège qui pourrait être le gymnase Chantereyne.

Les parents d'élèves du collège la Bucaille sont invités à remplir et transmettre au plus vite le formulaire par lequel ils indiquent leur accord ou non pour que le test soit pratiqué sur leur enfant.