Haut-Rhin : l'énorme carton d'une vidéo où 760 élèves font une haie d'honneur à leur enseignante

C'est une vidéo qui fait du bien. Et qui a déjà été vue plus de 1,3 millions de fois sur les réseaux sociaux. La vidéo d'une professeure de sport d'un collège du Haut-Rhin. Une enseignante qui a eu droit à une haie d'honneur impressionnante le jour de son départ en retraite. Elle a été raccompagnée par tous les personnels et les élèves du collège Alice Mosnier de Fortschwihr, à l'est de Colmar, soit près de 800 personnes.

Et cela sous les vivats et les applaudissements. De quoi émouvoir au plus profond d'elle-même Françoise Moulin, l'enseignante.

"Je ne peux même pas vous dire ce que j'ai ressenti tant l'émotion a été forte. Il y avait les élèves, leurs enseignants pour lesquels j'ai beaucoup d'affection aussi", se souvient la professeure.

Sur la vidéo, pendant plus de 5 minutes la professeure d'EPS traverse une foule compacte d'élèves qui l'acclament, lui offrent des fleurs. Trois semaines après, Françoise Moulin n'en revient toujours pas. "Je sais que les élèves m'aimaient bien et je m'entends bien avec tous les collègues, mais bon après, j'ai fait mon boulot comme tout le monde, je ne suis pas la seule à mériter ce genre de départ", dit-elle.

Dédicace à tous les professeurs

Ce sont les collègues de la professeur d'EPS qui ont tout organisé ce jour là, avec l'aide de la principale Delphine Bourcet. "Quand elle est sortie du gymnase, elle s'est retrouvée dans une haie d'honneur avec les 750 élèves. Elle a été acclamée par tout le monde, car tout le monde avait envie d'être là. C'est une enseignante exceptionnelle, toujours de bonne humeur, toujours positive, elle était toujours à porter les élèves, à avoir de l'ambition pour eux, c'était une très très belle enseignante, que nous allons regretter, mais qui a semé", explique la principale.

La vidéo du départ de la prof d'EPS, elle, continue de faire un carton au grand étonnement de cette dernière. "Je ne sais pas si c'est vraiment vis-à-vis de moi, mais c'est surtout symbolique. Dans une période où nous sommes un peu malmenés, cela fait du bien", dit Françoise Moulin.

Avant d'ajouter : "Si vraiment cela a ému les gens et que cela leur a plu, moi je dédie cette haie d'honneur à tous les enseignants. Parce qu'être enseignant c'est une vocation donc ce serait vraiment sympathique que cela se passe pour tous", dit-elle.

