Dans le sud du Haut-Rhin, les parents d'élèves n'en peuvent plus du manque de cars scolaires depuis la rentrée, à cause du manque de chauffeurs. Ils manifestent ce samedi matin devant le lycée d'Altkirch. 500 élèves sont concernés dans une vingtaine de communes du département.

Haut-Rhin : "On en a marre de faire le taxi," des parents d'élèves manifestent contre le manque de cars

Une manifestation a lieu ce samedi matin devant le lycée d'Altkirch, contre le manque de cars scolaires dans le Sundgau depuis la rentrée scolaire. Les parents d'élèves sont mécontents, car ils doivent faire souvent le taxi parce que des cars manquent pour transporter les adolescents.

Pénurie de chauffeurs

La région Grand Est qui gère les transports scolaires évoque la pénurie de chauffeur et la réorganisation du service depuis le mois de septembre. "Nous faisons tout pour essayer de résoudre le problème. Cela concerne entre 300 et 500 élèves et une vingtaine de communes dans le sud du Haut-Rhin," explique Gilles Frémiot, en charge des transports pour la région.

Angoisse des élèves, des retards

Bien souvent, depuis la rentrée, il est difficile pour les élèves de se rendre au lycée ou au collège d'Altkirch. Il y a des retards, pas de correspondances. "Les enfants sont angoissés. J'ai un bus, j'en ai pas, comment je vais passer ma journée? Ce sont les questions qui nous posent depuis la rentrée," explique Mélanie Garçonnot, présidente de la PEEP dans le Sundgau, maman d'une élève en première au lycée. Elle doit faire le taxi pour accompagner sa fille.

Un rassemblement est prévu ce samedi matin à 10 heures, devant le lycée Jean-Jacques Henner d'Altkirch. Les parents, les élèves et les élus sont appelés à manifester. La région Grand Est précise que tout devrait progressivement rentrer dans l'ordre à partir de lundi. "Il y aura sans doute des ajustements encore à faire, mais ça va s'améliorer sérieusement", assure Gilles Frémiot, conseiller régional en charge des transports.