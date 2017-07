Haut-Rhin : la liste des communes qui repassent à la semaine de 4 jours

Après la réunion du Conseil Départemental de l’Éducation, ce vendredi soir à Colmar, nous sommes en mesure de vous dévoiler les communes qui repassent à la semaine de 4 jours dès la rentrée, dans le Haut-Rhin. Près de la moitié, dont le nombreuses communes rurales. Il n'y a ni Colmar, ni Mulhouse.

Près de la moitié des communes du Haut-Rhin ont acté le retour à la semaine de 4 jours. Ca représente 143 communes et 228 écoles. C'est ce que l'on a appris ce vendredi soir, à l'issue de la réunion du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, qui s'est tenu à Colmar. Il reste encore 4 communes et 6 écoles en attente de validation de cette semaine de 4 jours : il s'agit de Durmenach, Geispitzen, Muespach et Seppois-le-haut.

Il s'agit principalement des communes rurales. Les villes de Colmar et Mulhouse ont décidé de rester aux 4 jours et demi.

Liste des communes qui ont décidé de repasser à la semaine de 4 jours :