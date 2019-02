Haut-Rhin : le maire de Froeningen monte sur le toit de l'église pour la défense de son école

Frœningen, France

Le maire de Froeningen, près de Mulhouse, est resté perché à 10 mètres de hauteur sur le toit de l'église. Georges Heim avait une pancarte à la main, pour réclamer l'ouverture d'une deuxième classe dans sa commune.

Les effectifs vont passer de 22 à 30 l'année prochaine, sur cinq niveaux de primaire.

Des inquiétudes sur l'avenir de l'école de ce petit village

Le maire craint que trop d'élèves l'année prochaine décourage l'enseignante qui pourrait, à terme, partir. Ce serait alors la fermeture de l'école déplore-t-il. Sur la banderole dépliée par le maire on pouvait lire : " Classe unique à 30 NON. On n’est pas des pions. OUI à l’ouverture d’une deuxième classe ."

Les parents et les élèves en bas et le maire en haut de l'église - Annick Heim

C'est la troisième fois que les parents d'élèves se mobilisent, alors que se tient ce mercredi après-midi à Colmar le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale qui va définir les contours de la carte scolaire pour la rentrée prochaine.

L'église est le point culminant du village, donc c'était logique de faire cette action. J'étais quand même sur un plancher à l'intérieur. Si on ouvre pas une deuxième classe, la maîtresse nous quittera et alors c'est l'école qui va disparaître !", Georges Heim, le maire de Froeningen