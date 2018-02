Haute-Corse, France

Si la carte scolaire de Corse du Sud a été validée lors d’un premier comité technique en début de semaine, il n'en est pas de même pour celle de la Haute-Corse. Mardi, les organisations syndicales ont refusé de la valider. Invité de la grande édition de la mi-journée sur l'antenne de RCFM, Christian Mendivé, le directeur d'académie parle pourtant d'une carte scolaire "très satisfaisante" et "jamais vue" pour le département.

« On a eu vingt-cinq postes qui ont été, en priorité, attribués au cours préparatoire pour le dédoublement et l’allégement de ces classes, l’objectif du ministre étant de 100% de réussite à la fin du CP », explique Christian Mendivé. « On a pu, dans trente-deux écoles du département, faire cet allégement qui va permettre de travailler dans d’excellentes conditions. Sur la question du remplacement, on a également mobilisé des moyens. On va créer à la rentrée prochaine cinq moyens de remplacement supplémentaires, c’est du jamais vu dans la carte scolaire du département !»

Christian Mendivé, directeur d'académie, "c'est du jamais vu" Copier

Deux fermetures de classes sont également prévues, conséquence de la baisse du nombre d’élèves, ils seront cent treize de moins lors de la prochaine rentrée scolaire.

Pour Fabien Minéo secrétaire départemental du SNUIPP FSU, malgré les moyens annoncés, le compte n'y est pas.

«_Il faut avoir des moyens quand on a des ambitions et là ils n’y sont pas_. Il y a encore beaucoup à faire, il y a des endroits comme à Biguglia ou à Borgo où on va travailler presque à trente de moyenne, ce n’est pas acceptable, surtout que ce sont des endroits où on concentre les populations ! »

Fabien Minéo secrétaire départemental du SNUIPP FSU, "Il y a encore beaucoup à faire" Copier

Une nouvelle réunion est prévue dès la fin des vacances scolaires de février.