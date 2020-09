INFO FRANCE BLEU - L'école maternelle Mirabeau de Tournefeuille (Haute-Garonne) devient le premier établissement scolaire du département à fermer ses portes à cause du Covid-19 depuis la rentrée. Une décision prise jeudi 10 septembre en fin d'après-midi.

Haute-Garonne : l'école maternelle de Tournefeuille ferme à cause du Covid-19

À cause d'un trop grand nombre de cas positifs au Covid-19, l'école Mirabeau de Tournefeuille a décidé de fermer ses portes pour éviter de devenir un foyer épidémique. Cette école maternelle devient le premier établissement scolaire en Haute-Garonne à ne plus recevoir les élèves en classe à cause du coronavirus.

"La décision a été prise aujourd'hui, en fin d'après-midi, compte tenu de l'analyse de l'ARS", a confirmé le maire de la commune Dominique Fouchier.

Mercredi, deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) avaient été déclarés positifs au Covid-19. Mais la fermeture de l'école n'était alors pas d'actualité.

Le maire de Toulouse demande un allègement des mesures sanitaires

Dans un courrier adressé ce jeudi à l'Agence régional de Santé d'Occitanie (ARS), le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc se plaint justement des fermetures d'écoles touchées par le coronavirus. Il demande un allègement des mesures sanitaires.

À l'école Pierre et Marie Curie dans le quartier des Minimes. Neuf classes sur vingt ont fermés. Et les mesures sanitaires prises par l'ARS posent des "inconvénients" selon Jean-Luc Moudenc qui pose le problème des cas contacts identifiés de façon "approximative".

La quatorzaine forcée de tous les cas contact pendant l'attente du résultat du test est "une mesure excessive", dénonce l'édile. Parmi les autres mesures trop drastiques de l'ARS selon le maire de Toulouse, il y a aussi "la quatorzaine pour tous les enfants présents dans une récréation en même temps" qu'un autre enfant positif au Covid-19.

Jean-Luc Moudenc appelle à la mise en place de tests prioritaires dans les classes dès qu'un cas positif est détecté. L'édile aimerait aussi "réduire la durée de l'isolement après le test négatif."