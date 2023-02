Haute-Loire : 10 postes d'enseignants seront supprimés en septembre

La Haute-Loire doit rendre dix postes d'enseignants selon le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée de septembre. Conséquence : neuf communes vont devoir faire face à des fermetures de classes : Aiguilhe, Arsac, Aurec-sur-Loire, Blesle, Landos, Le Puy, Monistrol-sur-Loire, Retournac, Sainte-Sigolène.

Des ouvertures sont par ailleurs prévues au Chambon sur Lignon, au Pertuis, à Pradelles, et Vals-près-Le-Puy, ainsi qu'un poste de remplaçant sur le Haut-Velay.

206 enfants en moins à la rentrée prochaine

L'inspection d'académie rappelle que le nombre d'élèves est en baisse dans l'académie clermontoise, et notamment en Haute-Loire, avec 206 élèves en moins selon les prévisions pour septembre.

La fédération enseignement du syndicat Force ouvrière dénonce elle, des classes surchargées et la disparition de dispositifs pour les enfants en difficulté.

Elle appelle à rejoindre les manifestations contre la réforme des retraites le 7 mars pour dénoncer ces évolutions et plus largement, la casse du service public