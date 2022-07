Haute-Loire : deux classes supplémentaires vont fermer à la rentrée prochaine

L'Inspection académique de Haute-Loire a validé le 11 juillet les deux ouvertures et les deux fermetures de classes supplémentaires annoncées fin juin. Concernant les fermetures, il s'agit d'une classe élémentaire à Craponne-sur-Arzon et d'une autre à la maternelle de Bas-en-Besset.

La carte scolaire pour la rentrée prochaine dans la Haute-Loire est finalisée. En février, il avait été décidé que quatre écoles devaient fermer, huit classes aussi mais fin juin, une semaine seulement avant les grandes vacances, l'Inspectrice d'Académie a fait de nouvelles annonces.

Elle les a confirmées à l'issue d'un comité de repli ce lundi 11 juillet organisé avec les syndicats. Parmi ces changements, il y a notamment deux fermetures de classes supplémentaires. La première concerne l'école élémentaire de Craponne-sur-Arzon, au nord de la Haute-Loire. La deuxième est une classe de l'école maternelle Louise Michel, à Bas-en-Basset, une commune d'un peu plus de 4.000 habitants au nord-est du département.

"L'équité départementale" prime pour l'Education nationale

Pour le syndicat Force Ouvrière, cela va avoir des conséquences directes pour les enfants et leur apprentissage car ils seront plus nombreux dans les classes. FO estime qu'ils seront jusqu'à 28 par exemple à Bas-en-Basset et les niveaux seront encore plus mélangés, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des CP, des CE1 et des CE2 dans une même classe.

Cependant pour l'Inspectrice d'Académie, la carte scolaire doit respecter ce qu'elle appelle "l'équité départementale". Autrement dit, il ne peut pas y avoir 15 élèves dans une classe, quand il y en a 32 dans celle de la commune voisine. Ces deux fermetures de classes doivent donc rééquilibrer ces chiffres d'après l'Inspectrice d'Académie.

Deux classes vont aussi ouvrir

Les syndicats et parents d'élèves qui s'opposent à ces deux fermetures ont encore un petit espoir car en septembre, un comité technique doit encore avoir lieu.

L'Inspectrice d'Académie précise aussi que deux ouvertures de classes sont actées : l'une à Dunières, dans le nord-est de la Haute-Loire et au sein de l'école Fay-la-Triouleyre à Saint-Germain-Laprade, tout près du Puy-en-Velay, et la classe de Cohade qui devait initialement fermer restera ouverte.