C'est une illustration de la difficile continuité du service public dans les territoires ruraux. Bon nombre d'élus locaux de Haute-Loire se sentent abandonnés. Des élus et leurs administrés, des parents, qui reprochent à l'Éducation nationale de ne pas permettre la scolarisation sur leur commune des enfants âgés de 3 à 5 ans. L'inspecteur académique de la Haute Loire demande même aux mairies de mettre en place des structures d'accueil, hors éducation nationale pour les garder.

Pour Hélène Faulcher, co-secrétaire académique Haute-Loire de la CGT, c'est une mission du service public qui n'est plus remplie : "Peu à peu les classes maternelles ferment, on retrouve des enfants qui n'ont plus d'école à coté de chez eux. Actuellement, l'inspecteur d'académie propose des structures non-scolaires pour les accueillir. Cela veut dire que ce n'est pas la vraie école. [...] C'est alors la fuite vers le privé ou l'absence de scolarisation."

En colère, les élus et parents refusent, effectivement ces solutions, préférant scolariser leurs enfants dans le privé ou les garder à domicile. Serge Boyer est excédé, il est le maire de Séneujols, une commune de 300 habitants au sud du puy, il se dit victime d'un État qui ne remplit pas ses missions de service public. Aujourd'hui, selon les textes, la classe unique de sa commune ne peut pas accueillir les enfants âgés de 3 à 5 ans. En haute-Loire deux écoles sur trois comptent trois classes ou moins , le département perd 300 élèves chaque année.