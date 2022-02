Haute-Loire : une carte scolaire à la hache selon le syndicat Fnec FP-FO

Ils dénoncent une carte scolaire à la hache contre l’école de la République qui serait devenue une cible en Haute-Loire. Les représentants de la fédération de l'enseignement de Force ouvrière sont très remontés par le projet de l'inspection académique.

Pas moins de quatre écoles pourraient fermer définitivement : à Brives-Corsac et aux Vastres, et puis à Paulhaguet et à Vals, la maternelle et l'élémentaire doivent fusionner.

"La fermeture d'une école est toujours un drame dans des petites communes rurales comme les nôtres, reconnait le maire des Vastres Jean-Luc Chambon. Je trouve que c'est un peu la mort d'une commune. C'est compliqué après d'inciter des jeunes à s'installer chez nous. Depuis un an il y a un effet Covid. Beaucoup de personnes sont en train de vouloir s'installer à la campagne. Donc il faut pouvoir maintenir ce service dans notre commune. C'est compliqué pour l'Education nationale qui manque d'instituteurs et d'instructrices. Il y a des classes qui sont surchargées dans des villages un peu plus grands. Donc comprenez bien qu'ils préfèrent qu'une petite école rurale ferme. Je pense qu'on est carrément sacrifiés. Le Président de la République a bien dit que c'était aux maires de décider ou non de la fermeture d'une école. En ce qui me concerne je m'y oppose maintenant l'Education nationale a plus d'un tour dans son sac. Ils peuvent nous en enlever les moyens. C'est-à-dire enlever l'instituteur ou l'institutrice. Donc je peux avoir une école ouverte mais sans personne dedans. Ce qui revient exactement au même".

Huit fermetures de classes sont par ailleurs annoncées : à Cohade, Saint-Beauzire, Brioude Jules Ferry, Blavozy, Saint-Just-Malmont, Araules et Saint-Jeures. Aucune ouverture devant élève n’est prévue. Aucun recrutement d’AESH n’a été annoncé. Aucun poste de remplaçant supplémentaire non plus alors que plus de 10% des remplacements du primaire ne sont pas effectués faute d'enseignants.

Le syndicat dénonce un haro sur l’école rurale. L'inspection académique répond par des chiffres : 273 écoliers de moins l'année prochaine en Haute-Loire mais le nombre d'enseignants ne bouge pas. "Le taux d'encadrement progresse, détaille Marie-Hélène Aubry, la directrice académique des services de l'éducation nationale en Haute-Loire. Le taux d'encadrement c'est le nombre de professeurs qu'il y a pour 100 élèves. Nous sommes passés de 5.8 en 2011 à 6.37 cette année. Nous avons un des taux d'encadrement les plus favorables de toute la France métropolitaine".