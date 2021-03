Haute-Savoie : découvrez le futur collège de Saint-Cergues

Dans l'un des départements les plus attractifs de France, ils poussent comme des champignons. D'ici 2028, six nouveaux collèges verront le jour en Haute-Savoie afin d'absorber des effectifs en constante progression. Lundi, le Conseil Départemental a dévoilé le visage de l'un d'entre eux, le futur collège de Saint-Cergues près d'Annemasse qui accueillera 750 élèves à la rentrée 2024.

4.000 nouveaux élèves en 10 ans

Ce établissement situé au sud de la RD15, proche de l’actuelle MJC de Saint-Cergues, sera le 51e collège public du département. Il proposera 25 classes, une ULIS de 15 élèves et une SEGPA de quatre divisions dans les champs professionnels de la vente, la distribution, la logistique et la production Industrielle. Son coût est estimé à 35 millions d'euros.

Vue générale du futur collège de Saint-Cergues - Ivan Robin - Jean-Pierre Lott / Architecte

En 2020, la Haute-Savoie comptait 42.600 collégiens, un chiffre en constante augmentation. Plus de 4 000 nouveaux élèves devront être accueillis au cours des 10 prochaines années. Deux autres constructions de collèges sont prévues à Vulbens en 2023 et Vétraz-Monthoux en 2025. Trois sites sont à l'étude dans le bassin annécien, la vallée de l’Arve, et le Chablais.