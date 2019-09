Haute-Savoie: des crash-tests pédagogiques pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route

A 50km/h on peut tuer et être tué. Crash-test dans la cour des lycées à l'appui, la Sécurité Routière a sensibilisé 2000 adolescents aux dangers de la route et de la vitesse ce mois de septembre en Haute-Savoie. 10 jeunes sont morts depuis le début de l'année dans le département.