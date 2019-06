Haute-Savoie: un Escape Game pour réviser le bac au lycée des Bressis d'Annecy

Annecy, France

C'est ce que l'on appelle la pédagogie active. Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages. Et le jeu constitue un des outils de cette méthode d'enseignement.

Au lycée privé professionnel et technologique Des Bressis à Seynod sur la commune nouvelle d'Annecy en Haute-Savoie, c'est la documentaliste Céline Lavorel qui s'est initiée aux Escape Game pour faire découvrir le CDI.

L'Escape Game est un jeu très en vogue, avec pour les participants regroupés en équipes, une mission à remplir, et des énigmes à résoudre en un temps limité pour pouvoir s'échapper du lieu où l'on est enfermé.

Au CDI du lycée Des Bressis, le jeu a tellement bien marché que son initiatrice a proposé à ses collègues de concevoir d'autres Escape Game sur d'autres thèmes et disciplines.

Résultat: un Escape Game sur la guerre froide et le mur de Berlin en cours d'histoire, et un pour les futurs bacheliers de section STMG, sciences et technologies du management et de la gestion.

En deux heures, ils ont révisé toutes les notions au programme de mercatique, autrement dit marketing et commerce. Comment: en réussissant la mission de retrouver les cinq patrons des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon,Microsoft qui avaient été enlevés. Ecoutez le reportage de Marie AMELINE