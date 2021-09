Haute-Savoie : une école pour les alpagistes, une première en France

Pour la première fois en France, les alpagistes de demain disposent de leur propre école, située à 1650 mètres d'altitude sur l'alpage de Sulens dans le massif des Aravis en Haute-Savoie. Le but, créer des vocations et former les acteurs de la montagne de demain.

Le concept existait déjà de l'autre côté de la frontière, dans les Alpes italiennes et suisses. La France possède désormais elle-aussi sa propre école pour les futurs alpagistes. L'Alpage Ecole, de son nom officiel, accueille déjà depuis l'année dernière des centaines d'apprentis éleveurs et fromagers pour leur permettre de passer de la simple théorie à la pratique.

Un atelier grandeur nature"

Deux établissements en particulier sont les partenaires privilégiés de l'Alpage Ecole, à savoir l'ENILV, l'Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes à la Roche-sur-Foron ainsi que le lycée professionnel agricole de Contamine-sur-Arve. Sur une estive, à savoir la période de pâturage l'été, près de 120 étudiants se relaient pour faire tourner la production de l'école, un chalet en autonomie situé sur l'alpage de Sulens dans le massif des Aravis.

Une semaine par an, chaque élève apprend donc les bases du métier d'alpagiste, de la traite du troupeau à la production de fromage, en l'occurrence de l'Abondance à l'Alpage Ecole, en plein cœur du massif des Aravis. "Chaque jour on se lève à 4h, on va chercher les vaches et après on attaque à traire" décrit Baptiste, futur alpagiste.

Au total, il faut s'occuper de 40 vaches laitières sur 34 hectares de pâturages, 16 hectares de landes et 15 hectares de forêts. Un vrai passage à l'aspect pratique des choses, avec toutes les contraintes qui s'appliquent derrière. "Ils apprennent le métier d'alpagiste de A à Z" pour Caroline Moreno, la directrice adjointe du lycée agricole de Contamine-sur-Arve. "Ils apprennent aussi à composer avec le changement climatique, des étés plus chauds. C'est une école de la vie, la vie en alpage".

Faire naître des vocations

Chez les alpagistes comme chez les élus locaux, on se félicite de ce nouveau projet pour faire vivre les montagnes locales, à un moment où la profession connaît une crise de vocation. Marie-Louise Donzel-Gonet est éleveuse en Haute-Savoie, mais aussi vice-présidente à l'agriculture au département de Haute-Savoie. "C'est vrai qu'on perd des alpages, on perd des exploitants... Si tous les élèves qui passent par ici se trouvent une passion pour les alpages, notre agriculture de montagne est sauvée".

L'Alpage Ecole, financée en grande partie par le département de Haute-Savoie, cherche donc avant tout à sauver le pastoralisme de la région. On compte actuellement près de 59 000 hectares d'alpages en Haute-Savoie, répartis sur plus de 1000 unités pastorales.