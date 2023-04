Haute-Savoie : une mystérieuse allergie affecte l'école communale de Boëge

Depuis un mois et demi, deux enfants ne peuvent plus venir à l'école de Boëge, en Haute-Savoie, affectés par une allergie dont on ignore toujours l'origine. Ils sont tellement réactifs et gênés qu'il vaut mieux, pour eux, ne pas venir en classe. Et ce ne sont pas les seuls parmi les 140 élèves de l'établissement : depuis plusieurs mois, des enfants et des enseignants se plaignent de démangeaisons, de rougeurs, de boutons dès qu'ils sont en classe, dans cette école communale de la vallée verte, en Haute-Savoie. Au point qu'une désinfection complète des locaux a eu lieu pendant les vacances de février.

Des boutons et des démangeaisons

Cette désinfection n'a rien changé et ce sont maintenant des analyses de l'air qui sont en cours, en concertation avec des agents du rectorat et de l'ARS (Agence Régionale de santé) indique la maire Fabienne Scherrer. "Ce qui est très dérangeant, c'est que cette école elle a huit ans et qu'il n'y a jamais eu de souci. On n'a pas changé de produits d'entretien, ni de pilules de bois de chauffage, ni de fournisseur. Donc voilà, moi je suis un peu désarmée. J'attends les résultats des analyses de l'air" poursuit-elle. "On n'a aucune idée en fait de ce qui provoque ces réactions allergiques Apparemment, il y a allergie. Mais quelle allergie ? À quels produits ? Et ça, personne n'en sait rien apparemment. Et nous, on a un peu l'impression de vider la mer avec une petite cuillère parce qu'on recherche tous azimuts" se désole-t-elle.

Ces analyses de l'air ont été réalisées, il y a quinze jours, par une société spécialisée, avec des capteurs installés pendant une semaine dans l'école. Les résultats de ces analyses seront connus entre le 15 et le 20 avril.