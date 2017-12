L'école privée Sainte-Marie, située à Bellac, en Haute-Vienne, va devoir fermer définitivement à la fin de l'année scolaire, faute d'élèves et de budget.

Bellac, France

En juillet 2018, il n'y aura plus d'enfants dans l'école privée Sainte-Marie, à Bellac. La décision a été annoncée le jeudi 14 décembre, au personnel et parents d'élèves. L'institution, qui existait depuis 35 ans, accueille aujourd'hui 65 élèves, en primaire et au collège, dont certains en difficultés.

Des effectifs en baisse

En moins de 10 ans, le territoire de Bellac a perdu 500 élèves : "On perd 10 à 15 élèves tous les ans", regrette Sven Munk Koefoed, le président de l'OGEC, l'Organisme de Gestion des Écoles Catholiques. "Quand on a peu d'élèves, il y a peu de rentrées financières", explique-t-il.

L'établissement a l'obligation de faire des travaux de remise aux normes, d'un montant de 40.000 euros : "Financièrement, on ne peut pas le faire passer."

On est le reflet de ce qu'il se passe dans le nord du département, où il n'y a pas de familles qui s'installent, et c'est catastrophique

— Sven Munk Koefoed, président de l'OGEC

Des parents en pleurs

Lors de l'annonce de la nouvelle, "des parents étaient en larmes", raconte Sven Munk Koefoed. Catherine Salmont, la présidente des parents d'élèves, a appris la nouvelle "avec tristesse" : "Nous apprécions la qualité de l'enseignement et l'esprit qui y règne. C'est encore un peu frais, mais l'année continue pour les enfants et l'équipe éducative", explique-t-elle.

Une majorité des enfants resteront sur Bellac, d'après elle. Certains parents veulent monter une école hors-contrat, mais c'est pour l'instant à l'état de projet. Ils seront reçus par le président de l'OGEC, pour discuter de ce qu'ils souhaitent faire, pour la suite de la scolarité de leurs enfants : "On aimerait que les écoles avoisinantes dans le public puissent accueillir les enfants, en leur apportant, pour certains, une aide spécialisée, pour que les enfants aient une continuité de ce que l'on fait actuellement à l'école."