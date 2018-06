Limoges, France

Au travers d'affiches et de vidéos, des élèves de l'académie de Limoges ont dit "non au harcèlement" à l'école. Un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est de donner la parole aux élèves. Des élèves qui, au travers de leurs productions, ont mené un projet de lutte contre le harcèlement scolaire.

Ce mercredi, une cérémonie a eu lieu au rectorat de Limoges pour récompenser les vainqueurs. La vidéo du collège Ventadour à Limoges a été désignée "coup de cœur académique". Elle fera partie de la nouvelle campagne de lutte contre le harcèlement scolaire, de l'académie de Limoges, à la rentrée prochaine.

Elle m'a beaucoup tapé, insulté. Elle cachait mes affaires" - une élève victime de harcèlement scolaire

Selon les statistiques ministérielles, près d'un jeune sur dix, dit avoir fait l'expérience du harcèlement à l'école. Avec son sourire radieux, difficile de se rendre compte que cette collégienne a été harcelée il y a quelques années. "Une élève en CM2 m'a beaucoup tapé, insulté. Elle cachait mes affaires", souligne-t-elle. "Ma famille a été là pour moi. Elle m'a permis de m'en sortir. J'avais des amis, mais ils n'étaient pas plus au courant que ça. Je ne leur en parlais pas. J'avais du mal à dire ce que je vivais", ajoute cette collégienne.

La parole se libère de plus en plus

Pourtant, la parole est très importante selon cet assistant d'éducation : "on essaye d'y aller doucement. Après, c'est difficile de donner un nom comme ça, les élèves harcelés ont peur des représailles. On prend vraiment le temps. Et une fois que l'on a le nom, on fait appel aux deux élèves, et on essaye de trouver ensemble un terrain d'entente. Car le silence peut s'avérer dangereux".

Françoise Deschamps de Verneix est la référente académique pour la lutte contre le harcèlement à l'école. _"Le message passe_, mais il ne passera encore jamais assez tant qu'il y aura des situations de harcèlement. Il reste encore du boulot à faire, et on est là pour ça", conclut-elle.