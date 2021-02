Haute-Vienne : des masques gratuits distribués au collège Jean-Moulin d'Ambazac

Tout est parti d'une constatation : les parents doivent acheter des dizaines de masques pour leurs enfants, et cela est un coût énorme pour eux. C'est pour cela que l'association des parents d'élèves du collège Jean-Moulin d'Ambazac et la FCPE ont proposé à la principale de distribuer des masques gratuitement à tous les élèves du collège. Non pas un, mais deux par personne. "J'ai dit oui tout de suite" assure la principale Françoise Connay. "On voit parfois des enfants qui parfois oublient le masque ou on a l'impression qu'il a été porté plusieurs jours. On connaît le coût de ces masques, on est pas hors-sol" explique-t-elle, s'associant à la difficulté des familles.

Les cartons des masques distribués dans la cour © Radio France - Mickaël Chailloux

Des masques donnés par France Manufacture

Mais pour distribuer les masques gratuitement, il fallait les acheter. La FCPE du collège a puisé dans ses économies, réalisées lors des voyages organisés l'an dernier, pour passer commande à France Manufacture. L'entreprise limougeaude s'est, en effet, reconverti en producteur de masques il y a près d'un an, lors du confinement de mars 2020. "On a beaucoup produit de masques pour la mairie, pour le CHU, pour d'autres organismes" confirme le directeur de l'usine Pierre-Antoine Constantinides. "C'est tout naturellement qu'on a décidé de faire un don à l'association" explique-t-il. Un don de 700 masques, soit quasiment le don du deuxième masque par personne.

à lire aussi Covid 19 : le maire de Limoges invite les habitants à porter des masques en tissu et lance une vaste commande

"On remercie beaucoup France Manufacture pour nous avoir permis de mener cette action à son terme" commente Séverine Pineau, co-présidente de la FCPE. L'association remercie aussi les deux pharmaciens d'Ambazac qui ont permis de livrer au collège des masques chirurgicaux jetables, pour les cours d'EPS. Ils seront précieux car si le masque est obligatoire en séance de sport, il faut le remettre dès que les enfants sont à moins de 2m de distance. "Souvent, selon les conditions météo, les masques sont salis, donc c'est important que les élèves en aient des propres pour la fin de la séance" se réjouit Isabelle, professeure d'EPS au collège d'Ambazac.

Dans l'établissement, 678 élèves sont scolarisés cette année, sur les quatre niveaux (6e-3e).