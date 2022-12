Haute-Vienne : des parents dénoncent "une situation explosive" à l'école des Rochettes

Environ 50 personnes se sont réunies ce mardi après-midi devant l'école des Rochettes à Bellac. Dans cet établissement qui accueille 148 enfants dans sept classes, les parents d'élèves dénoncent une situation explosive causée selon eux par l'absence d'enseignants non remplacés depuis la rentrée de septembre.

ⓘ Publicité

Kévin Pillot est représentant de ces parents d'élèves. Il raconte : "Nos enfants sont malheureux, n'ont plus envie d'aller à l'école. Ils ont peut, pleurent pour ne pas y aller et pleurent quand ils rentrent. L'équipe enseignante est au bord de la rupture, la colère des parents monte."

Il décrit des situations de harcèlement scolaire, des violences physiques entre enfants et même envers les adultes mais aussi des absences non remplacées : "Au niveau de la classe de CM2 depuis septembre, ils ont eu 7 enseignants différents. Quand il n'y a pas d'enseignant, les enfants sont dispatchés dans les autres classes avec parfois 28 élèves par classe, des élèves sont assis par terre car il n'y a pas assez de bureaux et de chaises. Le climat scolaire s'en trouve d'autant plus dégradé."

"L'école n'est pas seule"

L'inspecteur d'académie du secteur reconnaît la situation. "Nous l'avons identifiée dès le début de l'année" explique Antoine-Emmanuel Artur "et ce n'est pas à ce moment là que nous avions des problèmes de remplacement", qui évoque des "situations extérieures à l'école ou qui se créent à l'intérieur et ressurgissent à certains moments".

Il confirme qu'au moins une enseignante a reçu un coup, mais "dans le flot de la crise d'énervement de l'enfant. Des élèves ont des problèmes de comportement, mais dont la violence ne va pas être volontairement dirigée vers l'adulte ou d'autres enfants. Et c'est là que nous essayons d'apporter une réponse en terme d'outils, de gestes professionnels pour prendre en charge ces comportements".

Un groupe de réflexion mis en place

L'inspecteur de circonscription admet que les absences des enseignants, pas toujours remplacées, n'arrangent rien. D'ailleurs il a "demandé une priorité sur cette école, pour éviter au maximum que des enseignants ne soient pas remplacés". Mais, l'école des Rochettes n'est pas la seule à avoir besoin de remplaçants sur le département et "il y a des écoles qui sont prioritaires, celles à une ou deux classes. Mais on ne laissera pas des classes non remplacées sur la durée", rajoute Antoine-Emmanuel Artur, qui reste prudent sur les enfants accueillis par terre faute de place.

A plusieurs reprises, il assure que "l'école est accompagnée". Un groupe de réflexion va être mis en place avec d'autres services de l'état, notamment des assistants sociaux, des parents et les collectivités avec l'idée "d'améliorer le climat scolaire, mais il faut aussi un travail à l'extérieur pour éviter qu'un climat extérieur n'entre à l'école et mettent nos objectifs à zéro."

Antoine-Emmanuel Artur demande la patience : "Les gens voudraient que ça fonctionne tout de suite, mais il y a des choses qui prennent du temps. On tente, ça ne marche pas, on essaie autre chose. Ça prend du temps."