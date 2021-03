Haute-Vienne : deux collèges fermés après la découverte de cas positifs au Covid

En Haute-Vienne deux collèges n'accueillent plus d'élèves en cette fin de semaine après la découverte de cas de Covid . Des fermetures qui concernent le collège Georges Guingouin à Eymoutiers et le collège André Maurois à Limoges. Ce deuxième établissement devrait rester fermé une semaine.

L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans les établissements scolaires de la Haute Vienne. A Limoges le collège André Maurois n'accueille plus d'élèves depuis ce jeudi suite à des cas déclarés. L'établissement restera fermé au moins une semaine sauf pour les personnels administratifs. Un collège qui accueille normalement quelques 700 élèves. Sur le site de l'établissement on annonce que la journée portes ouvertes qui devait se tenir le 19 mars est forcément annulée.

Vers une réouverture lundi pour le collège d'Eymoutiers

Le collège Georges Guingouin n'est pas non plus épargné à Eymoutiers. Il a dû fermer ses portes mercredi après plusieurs cas contacts au sein du personnel qui ne pouvait plus fonctionner normalement. Selon le rectorat de Limoges l'établissement doit rouvrir ses portes lundi prochain. Dans ce collège rural ce sont environ 140 élèves qui sont scolarisés.