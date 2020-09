Haute-Vienne : grosse incertitude pour les parents d'élèves deux semaines seulement après la rentrée

Difficile pour les parents d'élèves de se projeter depuis cette rentrée scolaire si particulière. Après la découverte de plusieurs cas positifs au Covid dans des écoles, plusieurs classes ont fermé et les parents se demandent déjà comment faire garder les enfants lorsqu'ils travaillent.Témoignages.

Géraldine est maman d'un enfant scolarisé dans une école maternelle de Limoges. Cette jeune ouvrière sait maintenant qu'elle va pouvoir bénéficier des mesures de chômage partiel si jamais la classe de son enfant venait à fermer sauf que pour elle : "Il y aura un manque à gagner mais on n'a pas le choix, il va falloir gérer au jour le jour" explique t-elle. Karine, de son côté n'a pas droit au chômage partiel car elle est fonctionnaire mais si la classe de son enfant devait fermer elle se remettra au télétravail tout en gardant son fils "et ce n'est pas simple"avoue t-elle.

"C'est pas une rentrée comme les autres, on ne sait pas trop ce qu'il va se passer" Hélène, une maman

Pour sa part Hélène a dû se remettre au télétravail juste après la rentrée pour garder sa fille de 8 ans car dans l'école rurale où elle est scolarisée un enseignant a été testé positif au Covid 19 et comme sa fille était enrhumée, elle a aussi été testée par précaution . Et bien sûr l'attente des résultats se passe en confinement à la maison. "C'est vraiment pas une rentrée comme les autres, on ne sait pas trop ce qu'il va se passer" confie Hélène, d'autant que dans cette école plusieurs enseignants ont du être testés. Il a fallu les remplacer en attendant le résultat des tests.

Des remplaçants oui mais jusqu'à quand ? s'interrogent les syndicats

Au SNUIPP 87, le syndicat d'enseignants du premier degré, on ne cache pas son inquiétude car les effectifs de remplaçants restent insuffisants pour le Co-secrétaire du Syndicat Fabrice Premaud. "Pour l'instant ça tient mais jusqu'à quand ? " se demande t-il. "La situation sanitaire ne fait qu'accentuer les difficultés qui existent déjà en temps normal" déplore encore Fabrice Premaud.