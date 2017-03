Haute-Vienne : les 80 élèves d'une école élémentaire réalisent un film d'animation

Quatre écoles en Haute-Vienne ont été nommées au Top 30 national de l'innovation, un record pour de l'académie de Limoges. Parmi elles, l'école élémentaire de Saint-Auvent, en Haute-Vienne, dont les élèves réalisent un film d'animation à partir d'un album qu'ils ont eux-mêmes créé. Reportage.

Réalisation d'un album puis d'une film d'animation, création d'un forum de rencontre pour les parents, accueil bienveillant pour les élèves de sixième... Ces initiatives semblent très différentes mais elles ont toute en commun d'innover. "L'innovation pédagogique ce n'est pas tout chambouler, c'est se saisir d'un problème et élaborer une solution qui vient du terrain" explique Stéphanie Cagny, La conseillère académique pour la Recherche et le Développement en Innovation et Expérimentation (Cardie). Cette cellule accompagne les écoles de la maternelle au lycée pour valoriser les projets. "L'innovation est plutôt interdisciplinaire, elle favorise le bien-être, l'implication des élèves, l'autonomie, etc." développe la conseillère.

Quatre écoles de Haute-Vienne dans le Top 30 national de l'innovation

Chaque année, l'éducation nationale sélectionne 35 projets dans le Top 30 de l'innovation (cinq sont retenus hors catégories) dans des catégories diverses. En 2017, pas moins de quatre écoles de l'Académie de Limoges, tout de la Haute-Vienne ont été retenues pour participer à ce concours, ce qui en fait l'académie la plus représentée avec celle de Nancy. Des délégations sont invitées à Paris le 29 mars pour la journée de l'innovation et cinq d'entre elles recevront un prix. Parmi ces établissements se trouve l'école élémentaire de Saint-Auvent. L'école n'a pas postulé elle-même au concours, c'est leur conseillère pédagogique, Nathalie Chambrely, qui a repéré le potentiel du projet. "_C'est aussi notre travail de valoriser le travail des écoles et leur faire prendre conscience lorsqu'un projet est innovan_t" détaille la conseillère académique.

A Saint-Auvent, les élèves ont créé un livre et le transforment en film

Les 80 élèves, de la maternelle au CM2, créent de A à Z un film d'animation. Le scénario et les décors sont basés sur un album que les enfants ont réalisé eux-mêmes l'an dernier. Les enseignants ont eu l'idée de ce premier projet après avoir remarqué des difficultés chez leurs élèves : "Les productions des enfants étaient parfois pauvres et nous voulions faire un projet tous ensembles alors nous avons pensé à réaliser cet album." explique Chloé Deslandes, directrice et enseignante en CM1-CM2. L'imaginaire des enfants a été largement sollicité : les plus grands ont imaginé et écrit l'histoire, les autres classes ont réalisé les décors en papier mâché avec l'aide d'une illustratrice professionnelle et d'un photographe. L'illustratrice a ensuite inséré par image numérique le personnage principal, d'après le modèle donné par les enfants.

"La grande aventure de Sébastien", l'album imaginé et créé par les élèves de l'école de Saint-Auvent. © Radio France - Solène de Larquier

"La grande aventure de Sébastien" trône désormais dans toutes les classes. Mélodie fait partie des auteurs : "C'est un jeune homme de 17 ans. Il vit dans le pays de Barbe à papa et il a les cheveux en barbe à papa. Il a perdu sa fiancée et il la cherche dans le monde entier comme au Niger et en Nouvelle-Zélande."

A la découverte du monde du cinéma

Le résultat de cet album collectif est probant. "Les petits et les grands se côtoyaient mais sans vraiment partager de choses, réaliser cet album ensembles les a rapprochés" note Alain Darcy, enseignant en maternelle. La directrice renchérit : "De la toute petite section jusqu'au CM2, les enfants sont beaucoup plus solidaires, il y a plus de coopération. Même entre enseignants, travailler en équipe nous a beaucoup plu." Cette année, l'équipe pédagogique prolonge donc le projet avec un film d'animation. Un intervenant professionnel les encadre pour leur faire découvrir les métiers et techniques du monde du cinéma. Cette-fois ci, les grands ont en charge l'écriture du scénario, le doublage, la réalisation en slow motion. Calixte, élève en CM2 décrit le processus comme un pro : "Nous allons faire les personnages en papier mâché, les faire bouger, prendre des photos et ça créera le mouvement".

Les décors créés en papier mâché pour l'album serviront également pour le film d'animation. © Radio France - Solène de Larquier

Les autres classes s'occupent des décors ou encore des bruitages pour les plus jeunes. Des bruits de pas dans les feuilles, d'hélicoptère ou encore de crépitement de feu sont réalisés avec tout ce que les enfants peuvent trouver dans la classe. Petit à petit, le film prend forme et les enfants pourront voir le fruit de leur travail à la fin de l'année.