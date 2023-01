Haute-Vienne : raconte-moi Oradour-sur-Glane avant le 10 juin 1944

Mathilde, 10 ans, avait déjà entendu parler du massacre d'Oradour-sur-Glane et avait même déjà visité le village martyr avec ses parents. Mais elle le dit elle-même : "Je n'avais pas trop pensé à avant, comment c'était. Je m'étais plutôt posé la question comment les Allemands ont tout détruit."

Ils sont nombreux comme Mathilde à ignorer qu'Oradour-sur-Glane était un village prospère, où les Limougeauds aimaient venir, avec le tramway, le week-end pour pêcher dans la Glane. Un village avec tout un tas de commerces. C'est pour mieux aider les écoliers à percevoir cette vie passée que le Centre de la Mémoire et l'Education Nationale ont lancé cette année auprès d'une soixantaine d'élèves de CM1 et de CM2 de la commune le projet "Raconte-moi mon village".

"Mettre des mots sur quelque chose qui pour eux reste très abstrait"

Accompagnés d'un auteur, d'une illustratrice et un photographe, les enfants sont en train de réaliser un livre sur la vie d'avant. Un projet éducatif et artistique pour lequel tous les enfants sont allés voir les ruines. La sortie a immédiatement porté ses fruits constate Nathalie Cozette, enseignante : "Pour nous l'intérêt c'est que les enfants vivent à côté des ruines et que pour eux, ce village ce n'est que des ruines. Ils ne s'imaginent pas qu'on a pu y vivre avant. Ça permet de mettre des mots sur quelque chose qui pour eux reste très abstrait. On aura apporter un peu plus de sens à ce qu'il s'est passé dans leur village, puisque ça reste leur village."

Les écoliers d'Oradour-sur-Glane appliqués à reproduire les dessins de l'illustratrice ZAD pour le futur album sur la vie dans leur commune avant le 10 juin 1944 © Radio France - Valérie Mosnier

Penché sur sa table d'écolier, Louis, s'applique à recopier les dessins proposés par ZAD, l'illustratrice. Des scènes de la vie d'avant, qui orneront l'album dans quelques mois avec une histoire écrite en observant les lieux. Didier Jean est auteur pour la jeunesse : "On a pris le point de vue du grand chêne au milieu du village. L'histoire est complètement inventée, mais en même temps on sait qu'il y avait deux cafetiers et un certain nombre d'autres choses qu'on a mis en scène, en gardant le cadre historique. Et puis, à la fin de chaque petit paragraphe on a décidé qu'on finissait par une phrase "s'ils avaient su..." pour parler de ces petits bonheurs et ces petits malheurs qui ne représentent rien à côté de ce qui se passe le 10 juin."

Les enfants parlent d'Oradour autrement que par le drame

Aidés aussi par les archives du Centre de la Mémoire.. Les enfants parlent d'Oradour autrement que par le drame constate une parent d'élèves. Et c'est important pour l'avenir note le maire, Philippe Lacroix : "Dans quelques années, ces jeunes porteront ce message, qui essaierons de perpétuer ce devoir de mémoire, donc il est important qu'ils connaissent l'histoire d'avant, l'histoire du massacre aussi et la reconstruction." Le projet "Raconte-moi mon village" est menés sur deux ans et l'an prochain, un deuxième tome sera consacré au nouvel Oradour.

Une connaissance indispensable

Le Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane travaille pour la première fois avec un public aussi jeune. Aucun regret pour la directrice, Babeth Robert : "Si on permet aux enfants dès cet âge là de s'approprier cette histoire et de donner un sens à ce patrimoine, on peut espérer qu'à leur tour ils auront à cœur de transmettre cette histoire et au delà ce que qui s'est passé ici, du sens.. C'est extrêmement important que des jeunes comprennent les mécanismes qui ont pu aboutir à ce massacre. Comprendre ce qu'il avait avant pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé là le 10 juin."

A l'automne 2024, le Centre de la Mémoire fermera au public environ un an et demi pour le renouvellement de l'exposition. L'histoire du village d'Oradour y sera abordée dans sa globalité.