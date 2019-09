Haute-Vienne : Un professeur du collège d'Isle retrace le parcours de Jacques Chirac avant la minute de silence

Isle, France

Laurent Arnaud est professeur d'histoire-géographie au collège Jean Rebier à Isle. Il a voulu que ses élèves de troisième sachent qui était Jacques Chirac et pourquoi ils étaient invités à lui rendre hommage. "Ils sont nés en 2005 et n'ont donc pas véritablement connu la présidence de Jacques Chirac" explique l'enseignant. C'est pourquoi il a tenu à retracer juste avant la minute de silence le parcours de l'ancien président, sans oublier son attachement à la Corrèze. "Un département de notre académie" tient à rappeler Laurent Arnaud à sa classe.

Des photos pour retracer la vie de Jacques Chirac

Laurent Arnaud a préparé une série de photographies qu'il projette à ses élèves et qui retracent les grandes lignes du parcours politique de Jacques Chirac. On le voit notamment devant l'arc de triomphe avec une écharpe tricolore lorsqu'il devient maire de Paris, ou encore en campagne devant une affiche du RPR. Thys, un collégien a surtout préféré celle de Jacques Chirac aux côtés de Nelson Mandela. "Je ne le connaissais pas beaucoup et du coup maintenant j'en sais plus sur lui"

Pour sa camarade de classe Milaine "C'est important de savoir pour qui on va faire une minute de silence". Et pour le jeune Alexis "Moi je savais qu'il n'avait pas voulu faire la guerre en Irak... et qu'il était malade mais ma mère vient de Corrèze"

Un personnage qui s'inscrit dans le programme scolaire

En découvrant le parcours de Jacques Chirac et les faits marquants de ses deux mandats à la tête de la France, les élèves de troisième ont aussi pris un peu d'avance sur le programme de l'année car "dans l'enseignement moral et civique on va étudier ce qu'est le citoyen ...et l'évolution des institutions républicaines" explique encore Laurent Arnaud.