Haute-Vienne : une boîte aux lettres à l'école primaire de Chaillac pour libérer la parole des enfants

C'est une première en Haute-Vienne ! La commune de Chaillac-sur-Vienne prés de Saint-Junien a installé en début d'année une boîte aux lettres dans l'école primaire pour permettre aux enfants de s'exprimer en laissant un message écrit en cas de harcèlement scolaire ou tout type de violences dont ils seraient victimes. L'initiative est née en France grâce à l'association "Les papillons "qui lutte contre la maltraitance infantile. Mais à Chaillac c'est une élue qui a voulu relayer cette initiative. Mélanie Mosnier est conseillère municipale. Avant de faire installer la boîte aux lettres dans l'école elle a expliqué aux élèves les raisons de son installation et "Ils ont été très réceptifs" explique t-elle.

12 % des élèves victimes de harcèlement scolaire en primaire

Ce sont les chiffres qui ont donné l'idée à Mélanie Mosnier de lancer ce projet dans sa commune "Quand on voit que 12 % des élèves en primaire sont victimes de harcèlement scolaire et trois enfants en moyenne par classe, on s'interroge...pourquoi pas à Chaillac ?" explique Mélanie Mosnier qui relève chaque jour la boite aux lettres à l'école et qui précise aussi qu'elle n'est pas faite seulement pour lutter contre le harcèlement scolaire mais aussi contre les violences sexuelles.

Une boîte aux lettres bien visible à l'école pour libérer la parole des enfants - © Commune de Chaillac

Une initiative bien accueillie par les parents d'élèves

A l'association des parents d'élèves de Chaillac-sur-Vienne Céline Gros maman de deux enfants de 11 et 8 ans trouve que c'est une très bonne chose. "Dans les familles on ne sait pas ce qui se passe une fois que la porte est fermée, ça peut arriver n'importe où à la ville comme à la campagne... et si ça peut servir ne serait -ce qu'à un enfant ce sera une bonne démarche" souligne cette jeune maman.

Pour l'instant et heureusement la boîte aux lettres de l'école de Chaillac reste vide à l'exception d'un message exprimant un mal être mais cela a permis de résoudre très vite la situation.