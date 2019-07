Haute-Vienne : une chaîne humaine au lycée agricole des Vaseix pour bloquer la correction des copies

Haute-Vienne, France

Une cinquantaine de manifestants, essentiellement des enseignants, ont fait entendre leur colère ce lundi après midi au lycée agricole des Vaseix prés de Limoges. Un lycée qui est aussi un centre de correction national pour le BTS production animale. Les syndicats dont le SNATAP majoritaire dans le secteur réclament notamment au gouvernement de revenir sur les seuils de dédoublements des classes revus à la hausse, le maintien des moyens et l'arrêt des suppressions d'emplois.

Ils retardent l'entrée des correcteurs pendant prés d'une heure

Symboliquement les manifestants ont décidé de prendre position devant le lycée agricole pour interdire l'entrée de l'établissement aux correcteurs accueillis aux cris de "rejoignez nous". Des manifestants étonnés par la présence massive des forces de l'ordre. "Nous ce qu'on veut c'est défendre l'enseignement agricole, on n'est pas des méchants" disent certains enseignants. Pour Gérard Gagna professeur au lycée agricole de Neuvic en Corrèze "Le fait qu'on commence à parler de suppressions de classes à petits effectifs qui structurent pourtant dans beaucoup de lycées agricoles ruraux la survie de ces établissements nous inquiète énormément".

C'est sous bonne garde que les correcteurs vont finalement pouvoir corriger les copies © Radio France - Françoise Ravanne

Des craintes aussi pour le devenir de certains enseignements

Pendant préS d'une heure , les correcteurs vont tenter de passer à travers les mailles des filets mais les manifestants sont déterminés et notamment au lycée des Vaseix où certains enseignements sont mis en danger explique Valérie Litaize, professeur d'agronomie : "On avait une formation Environnement Agriculture et Développement durable, ce qui faisait notre spécificité mais aujourd'hui ce n'est plus qu'une option, ce n'est donc plus une formation à part entière" regrette t-elle.

Ces réformes sont dévastatrices affirme de son côté Frédéric Chassagnette, secrétaire général adjoint du SNETAP, (le syndicat national de l'enseignement technique et agricole public) "L'enseignement agricole s'il est toujours vivant aujourd'hui c'est parce qu'il s'est ouvert à la gestion de la nature et de l'environnement en général ... on a plein de déclarations du gouvernement mais il n'est pas capable de sanctuariser ce système d'enseignement, et ce régime sec et cette suppression de moyens va le tuer"conclut le syndicaliste.