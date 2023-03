Haute-Vienne : une quarantaine de classes actuellement sans enseignant

En décembre dernier, les parents d'élèves de Bellac, dans le nord Haute-Vienne, avaient déjà manifesté pour dénoncer ce problème d'enseignants non remplacés et des répercussions sur le climat scolaire. Une remplaçante était alors arrivée, mais aujourd'hui rebelote. Cette enseignante de CP, qui assure la classe du lundi au jeudi, est absente depuis la semaine dernière et pour plusieurs semaines. Pour l'instant, elle n'est pas remplacée. De quoi mettre en colère le représentant des parents, Kévin Pillot : "Depuis le début de l'année, nos CP ont eu plus d'une vingtaine de jours sans enseignant. On est conscient de la situation au niveau du département, mais encore une fois nos CP... Des parents voudraient déscolariser leurs enfants de Bellac."

Mais, Bellac est un exemple parmi d'autres. Plusieurs classes d'écoles primaires de Haute-Vienne sont actuellement concernées par des problèmes de remplacement. "Depuis quelques jours, nous oscillons entre 40... 44 classes non remplacées" reconnaît Jean-Marc Gauthier... adjoint à l'inspectrice d'académie en Haute-Vienne, "nous connaissons une période un peu plus tendue qu'à l'accoutumée, mais chaque année il y a des périodes tendues".

1.358 journées non remplacées depuis septembre

Pour lui le phénomène n'est pas plus important que l'année dernière : "Nous comptons le nombre de journées non remplacées depuis le début de l'année scolaire. Cette nous en avons beaucoup moins que l'an dernier : 1.358 et l'an dernier à la même date, nous étions à 3.000." Pas question donc de parler d'accentuation, même Jean-Marc Gauthier reconnaît aussi que "peut-être, ce qui est plus visible c'est le nombre de remplacements longs que nous ne pouvons pas assurer."

Et leurs conséquences pour l'organisation dans les écoles concernées. A la maternelle de Chateauponsac, par exemple, les parents espèrent ce lundi le retour d'une des deux enseignantes arrêtées. Car la semaine dernière, seule une remplaçante, épaulée par 2 ATSEM, était là pour accueillir 72 enfants. "Cette enseignante a dû quitter son poste qu'elle occupe habituellement pour venir à Chateauponsac", explique Alice Fougeras. Cette maman, membre du collectif des parents d'élèves évoque une situation angoissante notamment pour les petits : "On s'est retrouvé avec des enfants de maternelle, qui ont été basculés sur l'école élémentaire pour pouvoir être "gardés". On voit qu'on est vraiment dans une situation de débrouille." Et pour elle, le problème vient du ministère de l'Education et des moyens alloués*. "Il y a un mois, on se battait contre la fermeture des classes, et maintenant il y a ça qui vient faire écho. Ça commence à beaucoup dans le milieu rural."*

A Bellac, une organisation en interne a finalement été trouvée pour cette semaine. C'est la directrice qui va prendre en charge les enfants sur ses heures de décharge. Mais, les parents s'interrogent poursuit Kévin Pillot : "L'institution devrait peut-être se poser les bonnes questions : pourquoi autant de manques ? Pour commencer, arrêter d'en supprimer !"

Une brigade de 138 remplaçants

En Haute-Vienne, ils sont 138 à appartenir à la brigade de remplaçants et leur nombre passera à 144 l'an prochain précise Jean-Marc Gauthier. Mais, le problème ce sont les recrutements rajoute Marie-Mélanie Dumas, co-secrétaire du Snuipp 87 : "La Haute-Vienne avait le droit de recruter 31 contractuels, mais n'a pas pu le faire faute de candidats, mais de toute manière ce n'est pas suffisant. Les besoins actuels, reconnus par la Rectrice elle-même, sont de plus d'une quarantaine. Pour que la Haute-Vienne soit bien au niveau classes et remplacements, il faudrait 47 enseignants supplémentaires."

D'après la carte scolaire présentée le mois dernier , la Haute-Vienne devrait perdre 11 postes d'enseignants à la rentrée de septembre. MAIS ce chiffre devrait être revu à la baisse avec finalement 4 postes préservés pour une année. Une réunion sur ce réajustement est d'ailleurs prévue ce lundi au Rectorat de Limoges.