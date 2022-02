Hautefage : tristesse et résignation après l'annonce de la fermeture de l'école

Le projet de carte scolaire en Corrèze a été validé mardi. Même si le directeur académique n'exclut pas des ajustements en fonction du nombre d'élèves constaté à la rentrée prochaine plusieurs classes seront fermées. Et même deux écoles. Celles de Saint-Solve et de Hautefage. Dans les deux cas le nombre d'élèves restant était très faible, trop en tout cas pour pouvoir défendre encore l'école.

Une école pour trois élèves

À Hautefage Camille Carmier, le maire, a pourtant défendu sans relâche depuis 20 ans la classe unique du village. "Déjà lorsque j'ai pris mes fonctions de maire en 1999 on avait un effectif qui avait baissé. On était tombés à 6 ou 7 élèves". Cette année-là l'arrivée d'une famille avec 5 enfants avait sauvé l'école. Depuis le nombre d'élèves a fait le yoyo sans cesse. Sans jamais aller très haut malgré l'augmentation de la population. Hautefage est passée en 20 ans de 280 à 326 élèves. "On est proche d'Argentat, on est proche de Servières-le-Château, donc il y a des élèves qui continuent leur scolarité dans ces écoles" note le maire. C'est ainsi que peu à peu la classe s'est vidée. Elle n'a cette année que 3 élèves. Et à la rentrée prochaine elle aurait pu en avoir un seul.

Ça faisait une activité dans le village" Raymond, riverain de l'école

Il n'y a pas de perspectives favorables dans les années qui viennent. C'est vrai que c'est difficile à 3 élèves, voire moins l'année prochaine de défendre le poste" souligne le maire, résigné. "C'est véritablement un crève-cœur surtout après ces nombreuses années pour la conserver. C'est une page qui se tourne". Dans le village les habitants sont aussi fatalistes. "C'est dommage ! mais qu'est-ce que vous voulez faire, il n'y a pas d'enfants" dit Chantal, ancienne élève de cette même école. _"Ça faisait une activité dans le village"souligne Raymond dont la maison est toute proche de l'école. Il aimait entendre les rires des enfants dans la cour. "Ça va être le silence à partir du mois de juin !"_