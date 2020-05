Hautes-Pyrénées : 88% des écoles rouvertes d'ici jeudi

L'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées a présenté ce mardi les premiers chiffres de cette rentrée inédite. À ce stade, 60% des écoles du département sont de nouveau ouvertes. D'ici jeudi, il devrait y en avoir 88%. Le nombre d'élèves ne peut pas être connu pour le moment car il évolue de jour en jour. À l'heure actuelle, 76% des professeurs du premier degré sont présents dans les salles de classe.

30.000 masques

Avant la réouverture des écoles en début de semaine, 30.000 masques jetables avaient été distribués dans les écoles bigourdanes. Une nouvelle livraison est prévue dans la semaine. Ce sont des masques à changer toutes les 4 heures.

Soues, seule commune à garder ses écoles fermées

En ce début de semaine, la commune de Soues, près de Tarbes, est la seule du département qui n'a pas déclaré la date de réouverture de ses écoles. Et pour cause ; le maire s'y oppose. Il l'a expliqué dans un courrier adressé aux parents d'élèves. "Les conditions indispensables pour garantir la sécurité sanitaire des enfants, de leurs familles et du personnel municipal ne sont pas réunies."

La quasi totalité des écoles rouvertes d'ici le 25 mai

Hormis Soues, la totalité des écoles des Hautes-Pyrénées devraient rouvrir d'ici fin mai. Cet objectif pourrait évoluer en fonction de la situation, tout comme la réouverture des collèges. Le département étant classé vert sur la carte du déconfinement, les collèges doivent rouvrir à partir du lundi 18 mai.

Les classes de 6e et de 5e sont prioritaires, en limitant le nombre d'enfants à 15 dans les salles. Le retour dans les établissements pour les 4e et les 3e devrait suivre à partir de début juin.