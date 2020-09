Hauts-de-Seine : une école maternelle fermée à Chaville après un cas de covid-19

À l'école maternelle des Myosotis à Chaville dans les Hauts-de-Seine, un cas de covid-19 a été détecté chez un agent, a annoncé ce lundi sur son compte Twitter la mairie de la ville. Les enfants de cette école n'ont pas retrouvé le chemin des classes ce mardi 1er septembre. "J'ai appris la nouvelle ce lundi vers 18h30 en sortant de mon travail par mon conjoint. Il a vu la page Facebook de la ville qui informait que l'école n'ouvrait pas pour la rentrée et sera fermé pour deux jours", témoigne Audrey à France Bleu Paris. Son fils allait faire sa rentrée en moyenne section.

"Mon enfant a été gardé ce mardi et le sera ce mercredi par ma belle-mère et si tout va bien l'école rouvre jeudi et donc il y a la rentrée scolaire et on n'en parle plus. Sinon l'école reste fermée et ça se complique et moi je vais devoir arrêter de travailler pour le garder si ma belle-mère ne peut pas le garder. J'ai la chance de travailler dans le public et là des jours d'absence autorisés ont été mis en place en cas de fermeture d'écoles", poursuit-elle.

Mais ce n'est pas le cas de tous les parents. "Pour des parents ça va être plus compliqué parce que si on va devoir poser des congés à chaque fois, on ne va pas pouvoir le faire à chaque fois que le cas se reproduit", admet Audrey.

L'accueil de loisirs ce mercredi sera également fermé. La mairie précise qu'elle met "tout en oeuvre pour un nettoyage complet afin d'assurer la sécurité des élèves et des personnels".