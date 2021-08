Le syndicat UNSA s'inquiète de la pénurie d'enseignants à la rentrée dans l'Hérault

A quelques heures désormais de la rentrée des classes, le syndicat des enseignants de l'UNSA 34 est inquiet. On pourrait imaginer une crainte de revivre une énième reprise sous protocole sanitaire lié au Covid. Il n'en est rien, grâce selon ses représentants à des mesures déjà connues durant l'été. Ce qui perturbe en revanche, c'est bien le manque de bras. Si des moyens humains supplémentaires ont été activés par le rectorat, la pénurie d'enseignants fait craindre le pire pour le bon déroulement de l'année scolaire dans le premier et le second degré.

"Il manque 70 enseignants pour le 1er degré dans le département", constate Jean-Robert Baggio, le secrétaire départemental du syndicat UNSA. Pour pallier à ce manque, 25 contractuels seront sur le pont pour cette nouvelle rentrée. "L'enveloppe pour le département était de 25 donc nous avons épuisé nos ressources", déplore le directeur d'école.

Le bon déroulement de l'année en péril ?

Une situation inédite rapporte le syndicaliste qui salue l'investissement tout même du rectorat qui avait pourtant annoncé en février, une dotation de 93 postes dans le premier degré. Le fait est que les candidats à l'enseignement ne se sont pas bousculés. Une carence "qui grossit d'année en année. De plus, il y aura pendant l'année des enseignants à remplacer car ils partiront en congé parental ou encore en détachement. Là, on s'inquiète vraiment des suites de l'année. Pour ce début d'année, nous allons être en capacité de trouver des remplacements sur les postes vacants, mais dans quelques mois ce ne sera plus le cas", ajoute Jean-Robert Baggio.

L'UNSA et l'ensemble des syndicats enseignants ont été reçus ce mardi 31 août par la rectrice. L'occasion pour eux de pouvoir exprimer leurs angoisses sur cette pénurie de professeurs. "Nous avons eu le droit a un discours de communicant qui est éloigné de nos réalités". "On a obtenu des postes supplémentaires en dotation alors que l'on perd des élèves dans le département, donc cela est plutôt positif. Après c'est la question de l'utilisation des moyens qui se pose. Car quand on se fixe plusieurs objectifs comme le ministre, à savoir dédoubler les grands sections, les CP, les CE1, gérer la difficulté scolaire, ou encore répondre au besoin du monde rural de ne pas fermer de classes, et bien cela commence à être compliqué. On voit donc que l'on a pas assez de postes pour faire les ouvertures là où il faudrait. On va donc être obligé de fermer des classes au cours de l'année. Cela veut donc dire pour des élèves de quitter leurs copains et changer de classes. Et pour des parents de subir ces fermetures et pour les enseignants de se réorganiser quelques jours après la rentrée. Cela va être difficile à vivre", précise encore le secrétaire départemental du syndicat des enseignants de l'UNSA 34.

Toujours selon le syndicat, 83 classes vont ouvrir lors de cette rentrée, 48 ont fermé leurs portes, dont une majorité de classes de maternelle.

3.000 élèves ont disparu des radars en deux ans

Autre inquiétude du syndicat : la désertion de 3.000 élèves du premier degré en deux ans. Un chiffre inédit, comptabilisé pour la première fois, selon l'UNSA, par la commission départementale d'Éducation nationale. L'effet Covid paraît ne faire guère de doute. "On a perdu des élèves pendant le premier confinement et l'année d'après et dont on a plus de nouvelles. C'est inquiétant d'abord par rapport à la promesse républicaine de l'école. Mais aussi, parce que si tous ces élèves devaient revenir à l'école puisque la situation sanitaire s'améliore, je ne sais pas où l'on pourrait les mettre. Il faut tout de même qu'on aille les chercher !", conclut Jean-Robert Baggio.