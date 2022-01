Heureux dénouement pour la MFR de Sauve et ses élèves du bac Pro SATAP

Soulagement pour les élèves de la Maison Familiale et Rurale de Sauve, dans le Gard ; élèves du bac Pro SATAP (services aux personnes et aux territoires). Ils vont bien poursuivre leurs études dans cet établissement, contrairement à la situation qui menaçait la MFR il y a encore quelques jours. Le problème ? Le refus du renouvellement de la convention entre la MFR Petite Camargue (située à Gallargues-le-Montueux) et la MFR Portes des Cévennes de Sauve (placée sous la responsabilité de la MFR Petite Camargue). Les élèves n’ont pas pu rentrer en cours lundi, ils ont fait grève, soutenus par leurs enseignants et de nombreux élus mobilisés, dont Carole Delga. L'Etat, également, s'est mobilisé, avec l'intervention de la sous-préfète du Vigan, pour une médiation qui a porté ses fruits.

"Ces échanges constructifs ont permis d’aboutir à la signature d’une convention communément rédigée mercredi 5 janvier après-midi", indique la Préfecture du Gard ce jeudi. "Cette convention qui court jusqu’au 5 juillet 2022, permet ainsi aux élèves de regagner leur établissement sans délai afin de poursuivre et achever leur année dans la sérénité."

