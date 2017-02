A Homécourt, le combat des parents d'élèves contre la fermeture de leur école

Une quarantaine de parents d'élèves a manifesté, ce mercredi, devant la mairie de Homécourt. En cause : la fermeture annoncée de leur école maternelle. Actuellement, 60 élèves y sont scolarisés. Ils ont obtenu un rendez-vous avec les services de l'éducation nationale.

Le ton est vif, le dialogue houleux, ce mercredi matin, devant la mairie de Homécourt. D'un côté, des parents d'élèves en colère. De l'autre, des représentants de la mairie. Il y a quelques jours, les premiers ont appris que les seconds voulaient fermer leur école et renvoyer les enfants vers d'autres établissements de la commune. Un choix dicté par l'Éducation nationale, à cause de la baisse des effectifs dans la commune. Le nombre moyen d'élèves par classe y est en effet inférieur à 25, c'est le seuil défini pour une fermeture.

Les autres écoles à plus d'un kilomètre à pied

"Cela fait déjà plusieurs années qu'on arrive à repousser l'échéance avec l'Éducation nationale, explique Jean Toniolo, le maire-adjoint. Ils auraient fermé des classes quoi qu'il arrive". La conséquence, pour les parents d'élèves, c'est qu'à compter de la rentrée prochaine, ils devront emmener leurs enfants plus loin. Un kilomètre de plus, au moins, pour certains c'est inenvisageable.

Les parents seront reçus ce vendredi par un représentant de l'Éducation nationale. © Radio France - Cédric Lang-Roth

"Moi je n'ai pas le permis de conduire, explique cette maman avec sa poussette. Alors c'est très clair : s'ils décident de fermer l'école, mon enfant n'ira pas en classe." Cette autre maman surenchérit : "mon fils est autiste, déjà maintenant c'est compliqué de faire le trajet avec lui : il ne me tient pas la main. Et vous imaginez, déjà qu'il a eu du mal à s'acclimater à ses amis, maintenant il faut à nouveau tout changer. Ça n'est pas possible."

Les parents d'élèves ont obtenu un rendez-vous, ce vendredi, avec un représentant des services de l'Éducation nationale.