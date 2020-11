Hommage à Samuel Paty :"On a attendu la mort de quelqu'un pour en parler" regrette un élève limougeaud

Un peu plus de 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty en région parisienne, les retrouvailles étaient particulières ce lundi matin entre professeurs et élèves. Au delà des inquiétudes légitimes liées à la crise sanitaire, beaucoup de questions se posaient suite à la mort de ce professeur d'histoire-géographie, tué pour avoir montré des caricatures en cours. Il en a beaucoup été question.

On n'en a pas parlé avant - un collégien

Comme au collège Albert Calmette à Limoges où les élèves ont d'abord écouté la lecture de la Lettre aux Instituteurs et Institutrices de Jean-Jaurès. Une version en slam du rappeur Oxmo Puccino. Une minute de silence a ensuite été respectée en classe. Avant un moment d'échange entre les jeunes et leurs professeurs. Sur la liberté d'expression, la laïcité ou encore les valeurs de la république et le rôle de l'école.

Un travail a été fait sur les valeurs de la République et le concept de caricature © Radio France - Jérôme Ostermann

Certains habituellement actifs en cours ont préféré se murer dans le silence mais la plupart des élèves ont participé. "C'était important de faire un rappel sur la République et ses valeurs parce qu'on vît dans une période où le monde va mal" estime un élève de 3e. "Après, je trouve qu'il y a une part d'hypocrisie parce qu'on a attendu la mort de quelqu'un pour en parler. On n'en a pas parlé avant" regrette t-il.

J'ai appris beaucoup de choses - une collégienne

Mais cette matinée à parler de sujets parfois sensibles n'aura pas été une perte de temps. "J'ai appris beaucoup de choses ! De nouveaux mots. Liberté d'expression et caricature, je ne savais pas ce que cela voulait dire" glisse une collégienne. Pour leur professeur aussi, il était important d'échanger avec les élèves, et ne pas avoir peur de parler, peut-être plus encore, de sujets délicats.

"Si nous même montrons des signes de faiblesse, ça risque d'être compliqué de transmettre à nos élèves qu'il va falloir lutter pour leur développement et une pensée libre" explique Claire Bonneau, leur professeur d'espagnol. Mais faut de temps pour bien se préparer, ces échanges entre élèves et corps enseignant n'ont pas pu avoir lieu partout. Ce sera normalement le cas dans les prochaines semaines.