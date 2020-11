Hommage à Samuel Paty à Avignon : "c'était important d'échanger avec nos élèves face à cet acte monstrueux"

La rentrée scolaire marquée par l'hommage à Samuel Paty dans tous les établissements de France. Une minute de silence a été observée partout à 11h en mémoire du prof d'histoire-géo assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. La lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices de 1888 a été lue en classe. Une rentrée particulière pour les 587 élèves du collège Anselme Mathieu d'Avignon.

Difficile de décrypter les émotions sous les masques de ces élèves de 6e. Ils ont 11 ans, 12 ans, et pas un ne se tortille sur son siège, attentifs à chaque mot prononcé. Le principal Ludovic Brault tenait à s'adresser directement à eux : "Chers élèves, aucun d'entre nous n'a pu rester insensible aux derniers événements qui ont touché la France, et notamment l'assassinat monstrueux de Samuel Paty. C'est l'école qui a été touchée au cœur. Ce crime infâme touche un des symboles les plus forts de notre démocratie, la liberté d'expression". Il leur a promis "de lutter contre les amalgames."

Quand leur prof d'histoire géo commence la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux enseignants, ils sont plusieurs à se redresser. Anaïs Val est contente de pouvoir échanger et libérer la parole. "15 jours se sont écoulés et c'est très long pour un élève. Il a fallut reconstruire une vision de l'événement qui soit plus juste et plus cohérente que ce qu'ils ont pu voir et entendre sur les réseaux sociaux. C'était important d'échanger pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amalgame ou d'incompréhension qui naissent chez eux".

"La manière dont on enseigne l'éducation morale et civique va devoir changer", estime cette professeur d'histoire-géo de ce collège d'Avignon. Pour elle, il y aura un avant et un après l'assassinat de Samuel Paty. "Ces événements montrent que l'adhésion aux valeurs de la République n'est pas innée, c'est quelque chose que l'on construit avec les enfants. Il faut être capable de leur expliquer les choses pour qu'ils les comprennent et qu'ensuite ils y adhèrent. La caricature existe dès la 6e dans tout le programme du collège. Peut-être qu'il faut qu'on ait une attention particulière sur les caricatures religieuses, qui lorsqu'elles ne sont pas bien comprises, ont pu choquer ou mener à une incompréhension".