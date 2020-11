Hommage à Samuel Paty : à La Rochelle, des lycéens expriment leur inquiétude et leur incompréhension

La rentrée aurait pu ressembler à n'importe quelle autre, ce lundi matin devant le lycée Valin à La Rochelle, si ce n'était la voiture de police, stationnée à quelques mètres du portail avec deux fonctionnaires en gilets pare-balle, et les masques que les élèves avaient bien du mal à porter correctement. Par petits groupes, les lycéens ont pris le temps de discuter, comme d'habitude avant d'entrer dans leur établissement, heureux de se retrouver. Un temps de retrouvailles, avant le début d'une journée émouvante : à 11h, comme dans tous les établissements scolaire de France, une minute de silence à été observée en mémoire de Samuel Paty, le professeur décapité par un terroriste islamiste devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier.

"Je ne suis pas trop les actualités" confiait Benjamin, élève de seconde mais "ça n'est pas normal" ajoutait-il, cherchant ses mots pour traduire son émotion : "Ce n'est pas normal ce qui se passe". Pas facile d'exprimer ce que l'on ressent sur un sujet aussi grave, quand on est en seconde. Les élèves le font avec leurs mots : ils trouvent "dommage" ce qui est arrivé à Samuel Paty : "La mentalité de certaines personne, c'est vraiment dommage" dit Inès, scolarisée en seconde, elle avoue être touchée par l'assassinat du professeur, mais ne parvient dire que "c'est bizarre". D'autres sont un peu plus loquaces : "Qu'on en arrive à ce point là, pour juste une carricature, dans un pays où l'expression est libre, je trouve ça vraiment dommage" renchérit Eliot, lui aussi en seconde.

C'est inquiétant, on se dit que ça peut arriver partout en France, ce n'est pas rassurant - Keitlin, élève de première S

Les élèves de Première et de Terminale vont un peu plus loin dans leur analyse : "Quelqu'un qui réfléchit et qui a un minimum d'éducation ne va pas faire quelque chose comme ça" estime Périne, qui est en Première. Elle a grandi à Evreux, la ville d'origine du terroriste : "C'est bizarre, je me dis que c'est quelqu'un que j'ai peut-être croisé". Mais pour elle, La Rochelle n'est pas Evreux : "À la Rochelle, socialement les gens sont plus éduqués, ils ont plus d'ouverture d'esprit".

Son amie Laurie avoue avoir mal vécu l'assassinat du professeur Samuel Paty : "Pour moi ça a été traumatisant. Personne ne mérite d'être décapité, c'est quand même choquant pour des élèves de notre âge". Pour Elfie, scolarisée en Terminale, l'assassinat de Samuel Paty est "une atteinte à la liberté". Elle dit ne pas avoir ressenti de choc particulier : "Ce n'est pas le premier attentat, et ça devient lassant" dit-elle, ce qui rend l'hommage au professeur d'autant plus important à ses yeux. "C'est horrible ce qui lui est arrivé, je pense aussi aux personnes qui l'ont découvert par terre décapité" s'exclame avec émotion Célia, une de ses copines.

Inquiets pour la liberté d'expression.

Pour beaucoup, la minute de silence est un hommage insuffisant : "Je trouve que nos professeurs devraient nous en parler, nous expliquer un peu les choses, le contexte de tout ça et parler de la liberté d'expression et de tout ce qui va avec " dit Laurie, élève de Première avant la rentrée. "Je ne sais pas si j'arrive à comprendre ce qui s'est passé" ajoute-elle. "Comment peut-on en arriver à un tel acte, très barbare, je ne comprends vraiment pas" confie Léo, qui "se met à la place des enseignants", ils risquent désormais d'avoir peur de "montrer une caricature".

Alice, élève de Première s'inquiète pour ses professeurs :"Ils ne se sentent peut-être plus en sécurité alors qu'ils ne font que leur travail". L'adolescente craint qu'ils aient "peur d'étudier quelque chose, parce qu'ils vont avoir peur de se faire tuer". Elsa, élève de Première en est scandalisée : "On attaque quelqu'un juste parce qu'il a parlé des caricatures, alors qu'on est sensé être dans un pays libre !"