Hommage à Samuel Paty au collège Jean Zay à Niort : minute de silence et cours sur la liberté d'expression

L'hommage dans les établissements scolaires à Samuel Paty, deux ans après l'assassinat de l'enseignant en région parisienne par un jeune radicalisé qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. La rectrice de l'académie de Poitiers Bénédicte Robert s'est rendue ce lundi 17 octobre au collège Jean Zay à Niort, quartier du Clou-Bouchet. Un collège de 503 élèves où une minute de silence a été respectée et des séquences pédagogiques organisées sur la liberté d'expression ou le dessin de presse et la caricature.

Les élèves devaient décrire, expliquer et donner leur avis sur une caricature. © Radio France - Noémie Guillotin

"À Jean-Zay, je n'ai jamais eu de problème en étudiant une caricature"

Dans une salle, une classe de 3e travaille sur ce sujet. Par groupe de trois ou quatre, ils doivent décrire, expliquer leur caricature et donner leur avis dessus. La discussion s'engage entre la rectrice et trois ados. "Est-ce que la carricature, vous trouvez que c'est une façon intéressante de présenter une information ou un message ?", demande Bénédicte Robert_. "Oui mais dans la limite du raisonnable, il y en a qui sont un peu poussées dans certains points de vue et ça peut blesser des gens"_, répond un élève.

"On peut se dire qu'à cette âge-là ils sont pro-liberté à fond, pas tout", remarque leur professeur d'histoire-géo, Steve Moreau. "Ils ont plutôt tendance à dire oui il faut limiter dès que ça touche quelqu'un, que ça provoque. Et il n'y aurait plus vraiment de liberté d'expression donc c'est leur faire comprendre que oui il y a certaines limites mais il faut aussi que tout le monde puisse s'exprimer librement".

L'enseignant raconte avoir pu rencontrer des difficultés dans une autre académie, dans le sud de la France. "Mais ici à Jean Zay je n'ai jamais eu de problème en étudiant une caricature. Les élèves sont d'accord, pas d'accord mais ils sont ouverts à la réflexion", insiste Steve Moreau.

7000 personnels formés chaque année dans l'académie

Cette question de la liberté d'expression est notamment abordée en 4e, dans les cours d'enseignement moral et civique. Et de plus en plus de personnels sont formés sur la question. "Depuis l'assassinat de Samuel Paty, on a entendu beaucoup d'enseignants dire 'on ne se sent pas formés sur ces questions d'atteintes au valeur de la République', avec aussi des contestations. Par exemple en SVT un élève qui dit 'moi je ne veux pas apprendre tel sujet", note la rectrice de l'académie de Poitiers. Une académie qui n'est pas "trop touchée", selon Bénédicte Robert "mais néanmoins on peut avoir des tests, je le dirais comme ça".

Depuis deux ans, le rectorat met en œuvre le plan de formation national avec "à peu près 7000 personnels formés dans l'académie chaque année sur ces questions. L'objectif est qu'ils puissent faire cet enseignement formel, qui est plutôt l'apanage des professeurs d'histoire-géographie, mais aussi dans tous les moments de la vie d'un établissement scolaire où ça peut se présenter, par exemple dans la cour, et pouvoir intervenir avec les élèves pour passer ces messages sur la préservation des valeurs de la République".