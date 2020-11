Hommage à Samuel Paty au lycée Champollion de Grenoble

A la sonnerie ce lundi matin peu avant 11h des centaines d'élèves et d'enseignants du lycée Champollion se sont réunis dans la cours d'honneur de leur établissement. Là même où "il y a 5 ans, nous avions rendu hommage aux victimes de Charlie-Hebdo, du Bataclan et de l'hyper-cacher" a souligné d'entrée le proviseur Alain Mattone. "Aujourd'hui c'est le cœur même du sanctuaire éducatif qui est violemment agressé". " Congédier l'esprit qui se moque de tout, a dit également le proviseur, c'est faire le premier pas vers l'enfer", citation d'un texte de René Chiche, professeur de philosophie et membre du conseil supérieur de l'éducation.

La statue (masquée) de Champollion portait un drapeau en berne, noué d'un crêpe noir © Radio France - Laurent Gallien

Alain Mattone et son adjointe Barbara Hertzog-Malenfant ont ensuite lu la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès (1888), qui rend hommage à l'engagement de cette profession et souligne l'importance de l'instruction dans une "démocratie libre". La minute de silence a ensuite été scrupuleusement respectée par des lycéens qui trouvent "que c'est important" de rendre hommage à Samuel Paty, enseignants assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, après avoir montré à ses élèves les caricature de Mahomet.

Valeurs et liberté

"C'est pour respecter sa mémoire, souligne Hugo, parce que c'est grave ce qui s'est passé, parce que c'était un prof d'histoire qui voulait transmettre le savoir". Pour Germain "cet hommage est fait pour montrer que la France n'abandonnera pas ses valeurs. C'est ce qui fait notre pays, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est libre de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut et de dessiner ce qu'on veut". L'émotion était également palpable chez les enseignants. "C'est important cet hommage, dit Marie-Line Bouhatous, enseignante en éducation musicale, parce que nous devons être tous solidaire avec notre collègue et parce que nous devons continuer à enseigner ce à quoi nous croyons et les valeurs que nous souhaitons transmettre aux jeunes". La minute de silence s'est achevée par une Marseillaise, les remerciements du proviseur en direction des élèves pour leur respect de la cérémonie et des applaudissements.