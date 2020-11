Hommage à Samuel Paty : au lycée Fabert de Metz, l'espoir d'allumer "une étincelle, une petite lumière"

Rentrée particulière, ce lundi, pour les 180.000 élèves de Moselle, entre vigilance sanitaire et sécuritaire, et hommage à Samuel Paty. Dans cette classe de terminale du lycée Fabert, de Metz, un "temps pédagogique" a été organisé dans la foulée de la minute de silence.

Ce lundi matin, toutes les écoles de France ont observé une minute de silence à 11h du matin, en mémoire de Samuel Paty, professeur assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Les enseignants avaient ensuite le choix d'organiser un "temps pédagogique" soit dans la foulée, soit au courant du mois de novembre.

Pour ces terminales du lycée Fabert, de Metz, le cours de géopolitique de Frédéric Lutz, professeur d'histoire-géo, en présence du préfet, Laurent Touvet, et du DASEN, Olivier Cottet, a été consacré à Samuel Paty, à la liberté d'expression, aux valeurs de la République, mais sous forme de débat. Pour cela, l'enseignant avait prévu différents supports. Tout d'abord, la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et aux institutrices, comme le demandait le ministère, et qui commence ainsi : "Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie."

Des mots sur des sentiments

Mais pas seulement : Frédéric Lutz a également choisi un texte de Voltaire sur le dogmatisme, une photo du buste de Marianne, et il a aussi, tout simplement, demandé aux élèves ce qu'ils ressentaient. "De la tristesse, dit Julien, envers Samuel Paty, sa famille et ses élèves, mais également de la tristesse à ce que l'on puisse s'attaquer lâchement à l'une des valeurs fondamentales de notre République, la liberté."

Une minute de silence en hommage à Samuel Paty, au lycée Fabert de Metz © Radio France - magali fichter

Frédéric Lutz a aussi eu une autre idée : il a demandé à ses élèves si ils avaient des profs qui les avaient particulièrement marqués. Adélaïde en a plusieurs : "Surtout les profs d'histoire, parce que je trouve que ce sont souvent les plus passionnés. C'est sans doute grâce à eux que j'ai choisi l'option géopolitique, parce qu'ils mettent de la pédagogie, de l'humour, des "trucs" pour nous captiver", sourit-elle.

Fabriquer des citoyens et pas simplement "des machines à épeler"

Le problème c'est que ceux qui s'expriment sont souvent les convaincus. Mais Frédéric Lutz se dit que peut-être, en tant que prof, il peut avoir malgré tout une petite influence : "J'espère que j'ai ce pouvoir. Je le fais avec humilité, mais je me dis que parfois, on allume une étincelle, une petite lumière." Car le but, disait Jean Jaurès, c'est de fabriquer des citoyens, et pas simplement "des machines à épeler."