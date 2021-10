Hommage à Samuel Paty : "Ça me hante depuis un an" raconte un professeur haut-viennois

Au collège de Saint-Junien, Stéphane Reix et deux élèves, Zoé et Abou prendront la parole pour rendre hommage à Samuel Paty.

Le drame a laissé des traces. L'hommage national se déroule en ce moment un peu partout en France. Au collège de Saint-Junien, en Haute-Vienne, Abou, en classe de troisième se souvient très bien du 15 octobre 2020. "J'avais suivi à la télévision. Un professeur est mort d'une façon ignoble. Le lendemain il y avait des affiches avec la tête de Samuel Paty dans notre collège. On en parlait beaucoup entre nous", se souvient-il avec émotion.

à lire aussi Assassinat terroriste de Samuel Paty : le ministère souhaite un hommage dans tous les établissements scolaires

"Je pense qu'on s'est tous senti concernés, explique Zoé aussi en troisième, ça a renforcé l'idée qu'il fallait se battre. Ne pas avoir peur. Dire tout haut ce qu'on pense." Il faut dire que dans ce collège, les élèves sont largement sensibilisés aux questions de laïcité, et de liberté d'expression.

C'est notamment grâce à Stéphane Reix, le professeur d'histoire-géographie qui donne chaque année presque le même cours que Samuel Paty sur la liberté d'expression. "Moi, ça me hante depuis un an. Et je veux que cette histoire continue à me hanter parce que je veux qu'on continue à en parler. Je ne voudrais surtout pas qu'on oublie ça. C'est pour cela qu'il faut créer un lieu de mémoire dans les établissements scolaires."

Au collège de Saint-Junien, une plaque en marbre sera inaugurée, ce lundi à l'entrée de l'établissement en hommage à Samuel Paty. Le rectorat de Limoges a également installé une plaque sur le parvis. Pour ne jamais oublier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Difficile de témoigner

De nombreux établissements haut-viennois n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. "Je pense qu'ils avaient envie de vivre ce moment émouvant avec leur communauté d'enseignants et leurs élèves", justifie la rectrice de l'académie de Limoges Carole Drucker-Godard.