Hommage à Samuel Paty dans l'éducation nationale en ce jour de rentrée : "c'est vraiment le minimum syndical"

"On est partagés entre émotion, indignation, colère, déception", réagit Bruno Chirouse, co-sexrétaire départemental de la FSU dans le Loiret, à propos de l'organisation de cette rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. "Les choses auraient pu être anticipées davantage quant au protocole sanitaire et à l'hommage au professeur Samuel Paty", assassiné le 16 octobre dernier, quelques jours après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de collège, à Conflans Sainte-Honorine.

"Certes, on comprend que, pour les familles ce soit difficile de décaler la rentrée à 10h en primaire, mais si on avait anticipé, on aurait pu quand même décaler la rentrée à l'après-midi ou au lendemain, et on aurait pu rendre un hommage digne et en discuter avant car c'est ça qui nous est empêché", poursuit Bruno Chirouse. Un temps envisagée à 10h ce lundi, pour permettre aux enseignants de préparer l'hommage au professeur d'histoire-géo assassiné le 16 octobre à Conflans sainte-Honorine, la rentrée est finalement effectuée normalement à 8h ce lundi.

Cet hommage, c'est le minimum syndical"

"Trouver les mots, pour chaque niveau de classe, appréhender les réactions des élèves, surtout dans le secondaire, ça se prépare", explique Bruno Chirouse. Au final, il y aura la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, et une minute de silence à 11h : "c'est le minimum syndical, sans ironie. Ce dont on avait besoin c'est de préparation et de discussion ensemble pour anticiper les choses."