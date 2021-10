Hommage à Samuel Paty : l'assassinat a t-il changé la manière d'enseigner en Côte-d'Or ?

Un an après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géo décapité près de son collège dans les Yvelines, les établissements de Côte-d'Or lui rendent hommage. Au collège d'Is-sur-Tille, Florent Lavenet enseigne lui aussi l'histoire-géo.

France Bleu Bourgogne : Depuis un an, depuis cet assassinat, est ce que vous avez changé votre manière d'enseigner ?

Florent Lavenet : Non, je n'ai pas changé ma manière d'enseigner. Je fais juste plus attention, j'essaye d'être plus clair, plus explicite, et je renforce mes exigences sur mes connaissances. Sur la laïcité oar exemple, j'ai repris les textes précisément pour voir ce que dit la loi. Je ne faisais pas d'erreur avant, mais ça me permet d'être vraiment au clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que j'enseigne.

Des caricatures religieuses, vous en montrez toujours en cours ?

Oui, je le fais depuis l'incendie de Charlie Hebdo en 2011. Et oui, je continue. Une caricature, ça ne se présente pas comme ça aux élèves. C'est tout un travail qu'il y a à faire avant de les montrer. Il faut des outils intellectuels pour le faire. On parle du contexte, de la manière dont le dessin est construit.

Et comment vos élèves réagissent ?

Il y a quand même beaucoup d'élèves au collège qui ont été marqués par le fait qu'on assassine un prof. Certains se sont identifiés ou nous ont identifiés comme des cibles potentielles. Je suis dans un collège rural, mais quel que soit le lieu où l'on enseigne, on va faire face à des questions identitaires, des questions religieuses, des questions sur les origines et sur toutes sortes de croyances. On est confrontés, où qu'on soit en France, à des fermetures d'esprit.

Vous avez l'impression d'être assez solide en tant qu'enseignant pour faire face à ça ?

On se retrouve tout seuls devant nos classes, sans avoir forcément prévu ce genre d'intervention. C'est la plus grande difficulté, avec le fait qu'on est assez éloignés des réseaux sociaux, alors qu'il se passe beaucoup de choses dessus. Il faudrait prendre le temps de débattre, de faire entendre les points de vue différents. Mais on n'a pas forcément les moyens parce que 29 élèves dans une classe pour débattre, c'est juste pas possible. Il faudrait par exemple qu'on puisse parfois être deux enseignants dans une même classe, sur certains sujets ce serait vraiment intéressant.