Hommage à Samuel Paty : "les couleurs de la République doivent être plus vives que jamais"

Les plus grands, élèves en CM1 et CM2, se sont rassemblés dans l’amphithéâtre de l’école. Assis sur quelques marches devant leurs enseignants et la directrice Catherine Sévricourt qui leur explique pourquoi ils sont là. "Vous serez plus tard des hommes et des femmes libres d'agir et de penser, et ce grâce à tous les enseignants que vous allez rencontrer pendant votre parcours scolaire, grâce à vos familles et grâce aux valeurs de la République".

La lettre de Jean Jaurès aux instituteurs est lue par les enseignants

Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. (extrait de la lettre)

L’importance de la lecture c’est un passage fondamental de cette lettre estime Cédric Huault un des deux enseignants. "La lecture c'est la clé de tout, un enfant qui lit et qui sait lire accède à toute la culture".

La minute de silence est ensuite observée dans le plus grand sérieux, en présence il faut le dire du préfet du Calvados Philippe Court, du maire de Caen Joël Bruneau et du directeur académique des services de l'éducation nationale Mathias Bouvier. "Bravo les élèves, vous pouvez être fiers de vous" les félicitent néanmoins la directrice.

Exprimer le traumatisme avec des mots d'enfants

Avant cet hommage, en classe les élèves comme Tidjy, ont pu s’exprimer avec leurs mots d’enfants sur ce drame si atroce. "Ça se fait pas de l'avoir tué, estime l'écolier, c'était juste un professeur, il voulait juste expliquer..."

Passé le temps nécessaire de l’hommage et de l’émotion, les cours vont reprendre dans tous les établissements scolaires de France. "Nous devons nous servir de cet événement tragique pour hisser haut les valeurs de la République, assure Cédric Huault, la liberté dont la liberté d'expression, l'égalité, la fraternité, la laïcité, aujourd'hui à partir de ce 2 novembre, ces valeurs prennent un bleu, un blanc, un rouge plus vifs".