Hommage à Samuel Paty : les élèves du lycée Jean-Macé à Choisy-le-Roi plantent des fleurs en sa mémoire

Ils sont une dizaine à avoir enfilé des gants bleus pour retourner la terre, au fond de la cour, ce vendredi matin. "On a planté des fleurs blanches, violettes… On va faire quelque chose de beau ici et quand on regardera cet endroit, on pensera à Samuel Paty", explique Natalia.

Les fleurs, justement, ce sont des pensées, plantées juste sous la plaque au nom du professeur assassiné. Le drame a marqué les élèves, alors parler de laïcité en classe, c'est important pour les élèves : "C'est aussi le but, à l'école, d'avoir une liberté d'expression, de pouvoir dire ce que l'on pense", explique Giovanna. "La devise de la France, c'est Liberté, Egalité, Fraternité et la laïcité en fait partie !" rappelle quant à lui Medhi.

Les élèves du lycée Jean-Macé, dans la cour de l'établissement, avec les fleurs qu'ils vont planter © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les professeurs, quant à eux, accompagnent la réflexion sur la laïcité au quotidien, selon Madame Rasmi, professeure d'éco-gestion : "La discussion autour du vivre ensemble, on l'instaure tout le temps dans l'établissement. Il y a un groupe égalité fille-garçon avec un référent, on n'a pas à courir après les élèves pour qu'ils aient une tenue correcte… On essaye de faire vivre la fraternité dans ce lycée tout au long de l'année."

Un message qui passe même dans la sonnerie de l'établissement, un peu particulière ce vendredi : il s'agit de La Marseillaise, reprise par le rappeur Abd Al Malik .