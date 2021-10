Hommage à Samuel Paty : les lycéens de Châteauroux échangent sur la laïcité et la liberté d'expression

"Vous prenez une feuille blanche et vous notez : hommage à Samuel Paty". Ce vendredi 15 octobre, le cours d'histoire de Mathieu Henner ne débute pas comme d'habitude. Le lycée Blaise Pascal de Châteauroux rend hommage à Samuel Paty, professeur assassiné par un terroriste dans les Yvelines, il y a un an.

"On va faire une minute de silence, mais on va aussi essayer de comprendre et faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Car _c'est une affaire très grave et complexe_. D'abord, je vais vous montrer une vidéo récapitulative. Ensuite, vous allez tenter de répondre par groupes à différentes questions, sur la laïcité, le blasphème, la liberté d'expression. Et après, on échangera", expose le professeur d'histoire.

Clarifier les choses

Pour Mathieu Henner, il est important de revenir sur ce qui a déclenché l'assassinat de Samuel Paty : un cours sur la liberté d'expression, une rumeur sur les réseaux sociaux, puis l'acte d'un terroriste. Échanger sur la liberté d'expression, les caricatures, la laïcité est fondamental selon lui, pour clarifier les choses, et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais.

Mathieu Henner, professeur d'histoire au lycée Blaise Pascal de Châteauroux, a échangé pendant une heure avec ses élèves de terminale, dans le cadre de l'hommage à Samuel Paty. © Radio France - Léa Dubost

Quelles sont les limites de la liberté d'expression en France ? Comment doivent se régler les conflits dans une démocratie ? Un enseignant peut-il utiliser une caricature dans un but pédagogique ? Pendant une heure, le professeur d'histoire échange sur ces questions avec ses élèves de terminale, et observe une minute de silence.

A la fin du cours, les adolescents sont unanimes. "C'est important de faire de genre de choses, pour se souvenir de ce qu'il s'est passé. Cela nous fait réfléchir encore une fois, on tente de comprendre. Même si, tuer quelqu'un pour un cours, c'est incompréhensible", confient Mathis et Léa.