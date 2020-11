A Poitiers, comme ailleurs en France ce lundi, élèves et enseignants ont rendu hommage à Samuel Paty, le professeur décapité par un terroriste le 16 octobre dernier dans les Yvelines. Outre la minute de silence, il a fallu revenir sur la tragédie et répondre aux questions des enfants.

Hommage à Samuel Paty : minute de silence et échanges entre enseignants et élèves d'un collège de Poitiers

Deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire d'un collège des Yvelines décapité la veille des vacances de la Toussaint par un terroriste pour avoir fait un cours sur les caricatures, la liberté d'expression et la laïcité en France, les élèves et enseignants de toute la France ont repris le chemin des cours. Pour cette rentrée, dans le Poitou comme ailleurs, les établissements avaient organisé une minute de silence.

Au collège Rabelais de Poitiers, élus, personnels de l'établissement, enseignants et élèves ont observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty © Radio France - Isabelle Rivière

A Poitiers, au collège Rabelais, certains l'avouent, ils ont eu du mal à reprendre les cours pour cette rentrée. Il a fallu se retrouver d'abord ensemble avant de faire de nouveau face aux élèves et d'évoquer les faits en toute sérénité avec eux. Beaucoup ont apprécié la possibilité qui leur a été faite de respecter une minute de silence en mémoire de leur collègue assassiné. Mais que cette rentrée a été dure ! Une enseignante raconte :

"C'était difficile d'imaginer qu'on allait se retrouver devant les élèves. C'est bien qu'on ait pu se parler entre nous avant".

Dans les rangs d'une classe de 6ème, la plupart des élèves étaient déjà au courant de la tragédie, informés par leurs parents. "C'est pas normal de se faire tuer parce qu'on fait son travail."

La cérémonie en hommage à Samuel Paty a eu lieu dans la cour du collège Rabelais de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Des questions et des échanges en classe

Dans la matinée, le professeur d'histoire des 5ème 7, leur a demandé de poser des questions autour du drame sur des petits papiers. Il les lit à haute voix : "pourquoi Samuel Paty a été tué ?", "Comment il a été assassiné ?", un autre élève à propos des caricatures de manière générale :

"Mais monsieur, si c'est une provocation, c'est plus de la liberté d'expression, non ?"

Echanges dans la classe. Rappel d'histoire : le professeur revient sur la loi de 1905, sur les notions de laïcité et de liberté d'expression mais aussi de culte.

"La loi, c'est le cadre pour que chacun puisse exercer se religions en toute liberté et dans le respect de chacun"

Dans cette classe de 5e, le prof d'histoire est revenu sur les valeurs de la République comme la liberté d'expression et la laïcité © Radio France - Isabelle Rivière

Plus tard, ce sont les mots de Jaurès qui résonnent dans la cour. Sa lettre aux instituteurs lue par le chef d'établissement devant des élèves aux visages masqués mais aux oreilles grand ouvertes. Le choc des mots, puis le silence qui prend tout son sens. Face aux centaines d'élèves, des élus, écharpe tricolore à l'épaule pour certains. Regarder au sol, voir des rangées de baskets et de cartables. Lever les yeux et constater que tout le monde autour est en train de se recueillir.

"Pendant la minute de silence j'ai pensé à la famille de Samuel. Nous faisons notre rentrée, mais lui, ne pourra plus la faire", explique une prof d'espagnol.