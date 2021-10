Le recteur de l'académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huart, évoque l'hommage rendu à Samuel Paty ce vendredi dans les établissements de Lorraine et insiste sur le "travail pédagogique" tout au long de l'année sur les questions de laïcité et de liberté d'expression.

Hommage à Samuel Paty : "on ne laisse rien passer"

Une minute de silence, des temps échanges ou de réflexions en classe : comme partout en France, élèves et enseignants de Moselle rendent hommage à Samuel Paty, un an après son assassinat près du collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait l'histoire-géographie.

à lire aussi Assassinat terroriste de Samuel Paty : le ministère souhaite un hommage dans tous les établissements scolaires

Valeurs et pédagogie

"Les équipes et les personnels ont à cœur de rendre hommage Samuel Paty qui a été lâchement assassiné" explique le recteur de l'académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huart sur France Bleu Lorraine ce vendredi 15 octobre, "c'est aussi un moyen pour la communauté éducative de se retrouver. L'École sert à ça, à transmettre ses valeurs."

Jean-Marc Huart insiste sur la valeur pédagogique de ce moment sur ces questions de laïcité et de liberté d'expression. Mais le recteur ne s'en cache pas : il a déjà reçu des signalements ces derniers mois dans son académie pour des débordements ou des provocations. "La réponse est extrêmement ferme. Il ne faut rien laisser passer. J'ai écrit à plusieurs reprises aux professeurs pour leur indiquer cela. Lorsqu'ils sont confrontés à une remise en cause des valeurs de la République, des principes de laïcité, ils doivent le signaler et les élèves doivent être sanctionnés"

Une salle du rectorat de l'académie Nancy-Metz a déjà été baptisée du nom de Samuel Paty. Samedi à Florange, le nom du professeur sera également donné au parvis du collège Louis Pasteur. Jean-Marc Huart se dit favorable à ce que des établissements ou des salles d'histoire-géographie le soient aussi dans l'académie.