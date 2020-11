Hommage à Samuel Paty : un lycée en grève à Romans-sur-Isère

"Nous avons eu l'impression que ce décès qu'on a vécu comme une catastrophe n'est pas pris au sérieux", s'emporte Martine Lefebvre, enseignante au lycée professionnel Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère. Elle fait partie des enseignants en grève ce lundi dans l'établissement. Elle et ses collègues considèrent que l'hommage rendu à Samuel Paty, l'enseignant décapité en région parisienne, n'est pas à la hauteur.

Un hommage rendu jeudi

Initialement, le gouvernement avait prévu de retarder la rentrée ce lundi à 10h00 pour permettre aux enseignants d'avoir un temps d'échange sur la manière de prendre en charge les élèves avant une minute de silence prévue à 11h00. "Le vendredi matin la rectrice nous indique que l'hommage est maintenu et le soir-même on apprend qu'il n'y aura finalement que la minute de silence", souffle Martine Lefebvre.

Ce lundi, près de 80% des enseignants de l'établissement n'assurent pas leurs cours. "On ne pouvait pas reprendre dans ces circonstances, explique l'enseignante. Cela nous permet de marquer notre désaccord vis-à-vis du manque de considération par rapport à ce décès." Les enseignants grévistes en ont profité pour préparer un nouveau temps d'hommage qui sera rendu jeudi.

Une minute de silence sera alors assurée à 11h45 après des ateliers sur la liberté d'expression organisés en classe. "Nous serons deux enseignants, précise Martine Lefebvre. Cela nous permettra de mieux gérer les réponses des élèves parce que si un jeune nous dit 'oui mais il l'avait bien mérité', comment on répond à ça tout seul ?"

Cette grève intervient alors que la rentrée s'organise ce lundi selon un nouveau protocole sanitaire. "Mais nous n'avons toujours pas de précisions dessus. On nous dit que les rassemblements de plus de six personnes sont interdits mais nous avons 32 élèves par classe. On a l'impression de ne pas être considérés par notre hiérarchie", conclue-t-elle.