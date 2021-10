Hommage à Samuel Paty : les collégiens de Saint-Florentin réfléchissent aux valeurs de la République

A la veille de l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), de nombreux établissements scolaires ont organisé des cérémonies, des minutes de silence, des moments d'échanges, pour rendre hommage au professeur d'histoire-géographie assassiné par un islamiste pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.

Laïcité, esprit critique et valeurs de la République

A Saint-Florentin (Yonne), l'équipe du collège Marcel Aymé a choisi de proposer des ateliers aux collégiens, toute la semaine prochaine. Lors de ces séances pédagogiques, les élèves et leur professeur d'histoire-géographique vont échanger sur la laïcité, l'esprit critique, les valeurs de la République.

Le collège Marcel Aymé de Saint-Florentin (Yonne). © Radio France - Thierry Boulant

Nicolas Juillet, qui enseigne dans ce collège, avait à cœur de reparler de cet événement avec les élèves : "j'ai toujours un peu d'émotion quand je me dis que ça fait un an. C'est un symbole, il faut que j'en reparle parce que pour moi, c'est important ", confie l'enseignant. "C'est un événement qui m'a beaucoup touché. C'est ce que je dis aux élèves : avec Samuel Paty, on faisait le même métier".

Samuel Paty faisait très bien son travail et je ferai pareil ! (Nicolas Juillet)

Le professeur travaillera avec ses élèves à partir de photos de Samuel Paty ou de l'hommage national qui lui a été rendu l'année dernière, pour engager la discussion, puis élargir l'échange sur les valeurs de la république. Il abordera aussi la caricature comme moyen d'exprimer une opinion depuis plusieurs siècles en France : "c'est une forme d'engagement, de leur parler de ces caricatures, de cette liberté d'expression. Et moi, j'aime bien leur faire passer ces idées-là. Ce qui est arrivé, c'est un événement terrible parce que Samuel Paty faisait très bien son travail. Et comme je le dis aux élèves : je ferai pareil, en leur parlant de cette liberté de caricaturer ".

Malika Zerrouki, la principale du collège Marcel Aymé de Saint-Florentin © Radio France - Thierry Boulant

Les 500 élèves de ce collège, répartis en 22 classes, suivront ces séances pédagogiques tout au long de la semaine prochaine. "Le rôle de l'école est avant tout de favoriser l'esprit critique. L'esprit critique ne peut être travaillé qu'à travers une séance pédagogique", explique Malika Zerrouki, la principale de l'établissement, "Il y aura à la fois l'explication de l'hommage à Samuel Paty : pourquoi un hommage, pourquoi un hommage réalisé par la République ? Et puis il y aura l'explication de tous les symboles de la République".

Les élèves posent énormément de questions. Ils s'interrogent vraiment (Malika Zerrouki)

La responsable de l'établissement estime que le dialogue, l'échange, est la meilleure manière d'aborder ces questions sensibles : "J'ai bien-sûr eu l'occasion d'échanger beaucoup avec mes enseignants d'histoire-géo, que j'avais déjà mobilisé l'an passé pour l'hommage à Samuel Paty. Dans ces séances, il y aura une interactivité. Les élèves posent énormément de questions. Ils s'interrogent vraiment. Et l'objectif, c'est précisément de faire en sorte que les élèves se posent des questions: Pourquoi c'est arrivé ? Et surtout, comment peut on faire pour l'éviter ?", conclut Malika Zerrouki.